Buğra Kavuncu: İYİ Parti olarak hür ve müstakiliz

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İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, " Afyon'daki belediye başkan adayına aslan kesilen buradaki belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu), Adana belediye başkan adayının 'Taş Mekteplilerle bizim işimiz olmaz' lafına niyeyse sağır ve dilsiz oldu, lal kesildi. Onun için bütün bunları gördükten sonra diyorum ki iyi ki hür ve müstakil olmak kararı almışız." dedi.

Esenyurt'ta STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla iftarda bir araya gelen Kavuncu, artık herhangi bir ittifakın yandaşı ya da paydaşı olmayacaklarını söyledi.

Kavuncu, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Belediyeyi DEM Parti ile yönetmeyeceği" yönündeki açıklaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Böyle bir kişiye bizim partimizde yer yoktur." diyerek, Köksal'ı çok ağır bir şekilde eleştirdiğini dile getirdi.

Bir hafta sonra bu kez CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" şeklinde açıklama yaptığını anımsatan Kavuncu, İmamoğlu'na eleştiride bulunarak, "Afyon'daki belediye başkanına aslan kesilen buradaki belediye başkanı, Adana belediye başkan adayının 'Taş mekteplilerle bizim işimiz olmaz' lafına niyeyse sağır ve dilsiz oldu, lal kesildi. Onun için bütün bunları gördükten sonra diyorum ki iyi ki hür ve müstakil olmak kararı almışız." diye konuştu.

Hür ve müstakilin ne demek olduğuna açıklık getiren Kavuncu, "Biz artık herhangi bir ittifakın yandaşı, paydaşı olmayacağız. Yani bir yerden koptuk, bir başka yere gidiyor diye bize bazen soru soranlar, sitem edenler oluyor. Biz iki tarafa da itiraz eden, iktidara muhalefet eden ama 20 yıldır da bu iktidarı devirememiş, sandık yoluyla yenememiş ana muhalefetin de hatalarını görüyor, bunu da zaman zaman eleştiriyoruz. Ana muhalefet dediğiniz de belediyeler eliyle belli bir alanı yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, iktidar ve ana muhalefet partisinin Türkiye'ye vereceği hiçbir şey kalmadığını, bu iki partinin Türkiye'deki problemleri çözebilme kapasitesinin bittiğini ileri sürdü.

Projelerini anlattı

İBB Başkanı seçilmesi durumunda kendisi için İstanbul'da ilk ve en öncelikli konunun deprem olduğunu belirten Kavuncu, ikinci sırada ulaşım problemine, üçüncü olarak da sosyal belediyeciliğe öncelik vereceğini bildirdi.

29 başlıkta ele aldığı projeleri arasında barınma ve düzensiz göç sorunlarına da öncelik vereceğini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bir kere öyle, bir mahallenin tamamını siz kafanıza göre Arapça veya başka tabelalarla dolduramazsınız. Biz tamamını Türkçeye çevireceğiz. Burası Türk'ün yurdu, Türkçe olacak. Yönetmelikte, yasamızda var. Ben bunu söyleyince bir grup ayağa kalktı. Gidin Almanya'ya, yapın bakayım burada yaptığınızı ya da gidin Suriye'ye, Suriye'nin herhangi bir mahallesinde, bütün mahallede Türkçe tabela asın bakayım ne yapıyorlar sizi? Bu kadar devlet, millet, vatandaşlık şuurundan uzak bir anlayış olamaz. Ne Murat Kurum'un ağzından ne Ekrem İmamoğlu'nun ağzından ben bu düzensiz göçle ilgili tek bir cümle duymadım."

Esenyurt'un en büyük probleminin de düzensiz göç olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Artık esprilere konu oldu. 'Dünyayı gezmek istiyorsan hiç masraf etme, git Esenyurt'ta, iki gün dolaş' diyorlar. Hakikaten o kadar olmuş. Mahalleler gettolaşmış." şeklinde konuştu.