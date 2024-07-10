Bugün 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek.

MGM'nin verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Batman ve Aydın 41, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 27 derece olacak.