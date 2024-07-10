Bugün 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bugün 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek.

10.07.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek.

MGM'nin verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.  Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Batman ve Aydın 41, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 27 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Orta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
09:08 Icardi’den ayrılıyor mu Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu
08:51 Messi tarih yazıyor Copa Amerika’da ilk finalist Arjantin Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bugün 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement