Bugün Hava Sıcaklıkları Artacak

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 25, en düşük 15; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 18 derece olacak.