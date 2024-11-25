Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı, kadın hakları ve çeşitli protestolar üzerine önemli etkinlikler ve açıklamalar yapılacak.

25.11.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel İl Başkanları Toplantısı açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2024 Kasım ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ TBMM)

12.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nı açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.00 - Ankara Barosu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlediği "Kırık Saçlar Nöbette" etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

15.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği " Türkiye'de kadın hakları" konulu panele konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

18.00 - Çeşme Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

19.00 - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın örgütlerinin Beyoğlu Tünel'de açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

19.00- İzmir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın paltformu üyeleri yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR

- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve bölge halkı tarafından, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı yapılan protestolar takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

Ankara Çayırhan Termik Santrali'ndeki maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarıyla başlayan eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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