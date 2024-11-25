Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel İl Başkanları Toplantısı açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
10.00 - TÜİK, 2024 Kasım ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
10.30 - Tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
11.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ TBMM)
12.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nı açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
12.00 - Ankara Barosu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlediği "Kırık Saçlar Nöbette" etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
15.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği " Türkiye'de kadın hakları" konulu panele konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
18.00 - Çeşme Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
19.00 - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın örgütlerinin Beyoğlu Tünel'de açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
19.00- İzmir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın paltformu üyeleri yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR
- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve bölge halkı tarafından, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı yapılan protestolar takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)
Ankara Çayırhan Termik Santrali'ndeki maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarıyla başlayan eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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