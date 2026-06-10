Bugün Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika
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Bugün Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

10.06.2026 00:10
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CHP'den bakanlıklara, TBMM'den spora pek çok etkinlik ve toplantı gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Olmanın Değeri: Yuva Olmak Koruyucu Aileliğin Psikososyal, Hukuki ve İnanç Temelli Boyutları" programına iştirak edecek.

(İstanbul/16.35)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Sofya)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçları öncesinde, ABD'de kamp yaptığı Arizona eyaletinde basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

(Mesa/05.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk etap maçları, Kanada'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Ottawa/18.00)

4- 2027 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, Almanya'da gerçekleştirilecek.

(Münih/18.00)

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika

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