
Bugünün Önemli Gündem Maddeleri

14.02.2026 00:12
TBMM, ekonomi ve spor etkinlikleri ile diplomatik gelişmeleri takip ediyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" temalı programları kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknokent açılışına iştirak edecek.

(Antalya/12.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek, Gebze Ticaret Odası İhracat Ödülleri programına katılacak.

(Kocaeli/09.30/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Antalya/17.00/Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK-Adana Demirspor, Bandırmaspor-Serikspor, Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Erzurum/Balıkesir/13.30/Sivas/16.00/Muğla/19.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 24. haftası 3 maçla, Beyaz Grup'un 26. haftası ise 5 maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, 10 müsabakayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla devam edilecek.

(Çanakkale/13.00/Ankara/15.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak. Zerenspor-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana-İlbank, Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Göztepe, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/17.00/19.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol, Beşiktaş ise Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Brno/19.00/Celje/20.00)

***

Kaynak: AA

