Bülent Ecevit Doğumunun 100. Yılında Çankaya'da Anıldı... Hüseyin Can Güner: Pek Çok Yönüyle Türkiye'de Derin İzler Bırakmış Bir Liderdi Ecevit

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit'in doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla "Her Yönüyle Ecevit" paneli düzenledi. Panelin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş, yer edinmiş, hem düşün insanı kimliğiyle, hem siyasetçi kimliğiyle, şairliğiyle, pek çok yönüyle Türkiye'de derin izler bırakmış bir liderdi Ecevit" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti EskizBaşbakanı ve halkın Karaoğlanı Bülent Ecevit, doğumun 100'üncü yılında Çankaya'da anıldı. Ecevit Vakfı iş birliğiyle, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Ecevit" paneline CHP'nin eski Genel Başkanları'ndan Altan Öymen ve Hikmet Çetin'in yanı sıra Gazeteci Fikret Bila, eski Milletvekili Ayşe Gürocak ve emek hareketi öncüsü Süleyman Çelebi panelist olarak katıldı. Panelin açılış konuşmalarını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ecevit Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı yaptı.

Halıcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Ecevit'i pek çok yönüyle tanıdık, takdir ettik, sevgi, saygı ve hayranlık duyduk. Onun bu çok yönlülüğü nedeniyle de bugünkü panelimizin adını 'Her Yönüyle Ecevit' olarak belirledik. Ecevit'in her özelliği, her bir yönü birbirinden kıymetli. Herhangi bir öncelik atfetmeden sayacak olursak; Ecevit bir devlet adamı, şair, yazar ve çevirmen. Dürüst, alçakgönüllü ve hoşgörülü ama aynı zamanda tutarlı, kararlı, ilkeli ve cesur. Halkçı, sosyal adaletçi ve devrimci. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık sevdalısı. Kardeşliğin ve barışın savunucusu. İşçinin, köylünün, emekçinin haklarının arayıcısı. Çevre dostu, hayvan dostu ve insan dostu. Bu kadar iyi özellikler, işte Ecevit olunca bir araya geliyor."

Halıcı'nın ardından Çankaya Belediye Başkanı Güner hem Bülent Ecevit hem de Süleyman Demirel'in Çankaya'daki evlerinin ziyaret edilebilir olmasının önemine değindi ve şunları söyledi:

"Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş, yer edinmiş, hem düşün insanı kimliğiyle, hem siyasetçi kimliğiyle, şairliğiyle, pek çok yönüyle Türkiye'de derin izler bırakmış bir liderdi Ecevit. Tüm bu kimliklerin ötesinde elbette her şeyden önce insandı. İnsana dair anıları vardı. Hepimizin olduğu gibi belki doğruları, belki yanlışları oldu. Belki mutlu anları, belki öfkeli zamanlar oldu ve tüm bunları şimdi onunla birlikte mesai geçiren, onunla birlikte zaman sarf eden, onu izleyen, takip eden kıymetli dostlarından dinleyeceğiz. Onun için ben sözlerimi çok fazla uzatmayacağım.

"Anı evi olarak yaşatılması ve korunması, aynı zamanda ziyaretçilere de açık olması noktasında bir çalışmaya başlayacağız"

Biraz önce Ecevit Vakfı'nın Değerli Başkanı Emrehan Halıcı Bey de ifade ettiler. Çarkaya'da elbette pek çok siyasetçiye, devlet adamına, yöneticiye ev sahipliği yapmış bir kentten bahsediyoruz. Ama özellikle iki isimle ilgili olarak da siyasetin iki farklı kutbunda yer almış. Bugün bakınca aslında o dönemlerde kutuplaşma daha mı fazlaydı, bugün mü daha fazla diye bakınca en azından nezaketin, zarafetin, siyasette ölçülünün olduğu dönemde hangi siyasi görüşten olursa olsun bugün herkese kendimizi daha yakın hissediyoruz belki ama siyasetin iki farklı kutbunda yer alıp belki yarışmış karşı karşıya gelmiş iki isim Çankaya'da özellikle yaşadıkları muhitlerle de anılan isimler oldu. Birisi Bülent Ecevit'ti, Oran Mahallesi ile anılıyordu. Orayla bilinen bir isimdi, orayı tanıtan bir isimdi aynı zamanda. Diğeri de Süleyman Demirel'di, Güniz Sokak'la özdeşleşmişti. ve Sayın Demirel'in de aslında ben kendim izleyemedim ama kitapçık haline getirmiş halinden özellikle okudum. Yine Bülent Ecevit'i anmak üzere yapılan bir toplantıda, onun anısına geldiği bir toplantıda onun anlarını anlatırken, geçmişi anarken de duygulu anılar yaşadığını da oradan biliyoruz.

Emrehan Bey ile görüştüğümüzde ki Emrehan Bey'in de bir özelliği var; hem Bülent Ecevit ile yakın mesaisi oldu hem Demirel'in de bir dönem danışmanlığını yaptı, cumhurbaşkanlığı görevindeyken. Bu iki yerle ilgili bu anıların yaşatılması, Çankaya'da özellikle tarihin unutulmaması, gelenlerin ziyaret etmesi, araştırmacıların kaynaklardan faydalanması için çok değerli bir çalışma olabileceğini düşündük. Yine Sayın Demirel ile birlikte mesaisi olan Sayın Aylin Cesur da bu konuda bizleri çok teşvik etti, bu konuda çok ön ayak oldu ve biz bu iki isimle ilgili Çankaya'da yaşadıkları konutların birinin müze olarak, daha elverişli olduğu için, diğerinin de bir anı evi olarak yaşatılması ve korunması, aynı zamanda ziyaretçilere de açık olması noktasında bir çalışmaya başlayacağız. Umut ediyorum ki kısa dönemde bunun da sonuçlarını alırız ve sizleri orada da onların anılarıyla baş başa bırakırız."

Açılış konuşmalarından sonra panelistler, Ecevit'e dair anılarını aktardı.