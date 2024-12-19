Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 2/D sınıfı öğrencilerini ağırladı. Ercengiz, "Derslerinize çok çalışmalı, kendinizi her alanda geliştirmelisiniz. Sizlerin başarısı, ülkemizin başarısı demektir" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 2/D sınıfı öğrencilerini misafir etti. Başkan Ercengiz, "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Derslerinize çok çalışmalı, kendinizi her alanda geliştirmelisiniz. Sizlerin başarısı, ülkemizin başarısı demektir. Unutmayın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Sizler de bu ülkenin geleceği olarak üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Burdur Belediyesi olarak bizler de, eğitime ve çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.