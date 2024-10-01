Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Salı Pazarını Ziyaret Etti

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Başkan Ercengiz, "Satana ucuz alana pahalı hale gelmiş pazarda yoğunluk eski günlerdeki gibi değil. Herkese bol bereketli bir pazar diliyoruz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip onların taleplerini dinlemek için salı pazarını ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şengül Tekin, CHP Merkez İlçe Başkanı Atiye Canıgür, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ziyarete ilişkin Başkan Ercengiz, "İl başkanımız, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, Gençlik Kolları Başkanı Anıl Gün, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Kaan Güraksu, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerimiz ile birlikte salı pazarımızı ziyaret ederek hem satıcı hem de alıcı yurttaşlarımızı ziyaret edip onları dinledik. Sorun ve çözüm önerilerini dinledik. Pazarımız görülmeye değer güzellikte olmasına rağmen, satana ucuz alana pahalı hale gelmiş pazarda yoğunluk eski günlerdeki gibi değil. Herkese bol bereketli bir pazar diliyoruz" diye konuştu.