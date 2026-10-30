Burdur'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kortej ve Emre Kaya konseriyle kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kortej ve Emre Kaya konseriyle kutlandı

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Burdur\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı kortej ve Emre Kaya konseriyle kutlandı
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Burdur'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla Köprübaşı'ndan başlayan kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Emre Kaya konser verdi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşların bayramını kutlayarak Cumhuriyet'e binlerce kez minnettar olduğunu söyledi.

(BURDUR) - Burdur'da Cumhuriyet Bayramı, kortej yürüyüşü ve Emre Kaya konseriyle kutlandı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Biz kimsesiz değiliz. Arkamızda kocaman bir Cumhuriyet var. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Burdur'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Emre Kaya konser verdi. 29 Ekim kutlamaları, Köprübaşı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejin ardından sahneye çıkan Emre Kaya, sevilen şarkılarını Burdurlular için seslendirdi.

Başkan Ercengiz, konser etkinliğinde vatandaşların bayramını kutlayarak, şöyle konuştu:

"BEN CUMHURİYETE BİNLERCE KEZ MİNNETTARIM"

"Bugün bir bayramı, Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, özellikle de siz gençlere emanet ettiği bu güzel vatanın nice yüzyıllar boyunca Cumhuriyetle yaşamasını diliyorum. Bugün burada yüzlerce işçi çocuğu, öğretmen çocuğu var. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Dedem inşaat ustasıydı, diğer dedem şofördü, bir başka dedem ise çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bugün ise Burdur halkı beni üçüncü kez belediye başkanı seçerek sizlerin karşısına getirdi. Bana bu imkanı veren Cumhuriyettir. Ben Cumhuriyete minnettarım, hem de yüzlerce, binlerce kez minnettarım. Sevgili gençler, sizler hayata umutla bakıyorsunuz. Birer meslek sahibi olacak, diplomalarınızı alacak ve bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız.

"ATATÜRK'E YAKIŞAN EVLATLAR OLAN"

Sizlerden bir söz istiyorum: Atatürk'e yakışan evlatlar olun. Biz bu vatana çok şey borçluyuz. Çanakkale'de yüz binlerce atamız kefensiz yatıyor. Onlar gözlerini kırpmadan cepheye koştular, canlarını feda ettiler. Bizler bugün bu meydanda kadın, erkek, genç, yaşlı hep birlikte özgürce bayramımızı kutlayabilelim diye mücadele ettiler. Bizler farklı yerlerden, farklı kültürlerden gelen insanlarız. Ancak Cumhuriyet, hepimizi bir arada tutan en büyük ortak değerimizdir. Bu akşam bayramımızı kutluyor, eğleniyoruz. Sevgili gençler, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun sadeleştirilmiş halini mutlaka okuyun. Onu okuduğunuzda nerelerden geldiğimizi ve Cumhuriyet sayesinde neleri başardığımızı çok daha iyi anlayacaksınız. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Az zamanda çok ve büyük işler başardık.' Bu başarıların en büyüğü ise Cumhuriyettir. Çünkü Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Biz kimsesiz değiliz. Arkamızda kocaman bir Cumhuriyet var. Hepinizi seviyorum. Bayramınızı kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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