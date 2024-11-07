Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da yapılan deprem tatbikatında arama-kurtarma çalışmalarıyla gerçeğini aratmayan sahneler yaşandı.

07.11.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da düzenlenen deprem tatbikatında gerçeğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleşen tatbikatta senaryoya göre merkez üssü Yenimahalle olan 5,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 5 kişi için arama- kurtarma çalışması yapıldı. Depremden kaynaklı kısa devre yapan elektrik hattından 2 evde çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü. Enkaz altında kalan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Enkaza girmek isteyen yıkılan ev sahibinin yakınları ise polis ekipleri tarafından önlendi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada kimyasal sızıntı olabileceği ve depoda bir kişinin yaralı olduğu ihbarıyla AFAD KBRN ekibi yönlendirilerek yaralı işçiye dekontaminasyon işlemi yapıldı.

Tatbikatta Vali Tülay Baydar Bilgihan, AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek'ten bilgi aldı. Tatbikat sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Tülay Baydar Bilgihan, tatbikata 17 kurumdan 131 personelin katıldığını söyledi. Vali Bilgihan, "Olası bir afet anında hareket kabiliyeti geliştirmek, arkadaşlarımızı müteyakkız kılmak, bildiklerimizi, teorik anlamda sahip olduklarımızı sahaya dökmek noktasında bir çalışma yapmış olduk. Özellikle hepimizin mutlaka temel düzeyde bir afete karşı nasıl hazırlıklı olabiliriz noktasında bir vatandaşlık bilinciyle, bir anne, bir baba, bir birey, bir mahalle sakini olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğini, öncelikli olarak kişisel anlamda bilmemiz sonrasında bir sosyal sorumluluğun parçası olarak hepimiz bir yerel yönetici, basın mensubu, sağlık çalışanı olarak ne yapmamız gerektiğini Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hepimize verilen görevler çerçevesinde bilmemiz gerekiyor" dedi.

Bugün saha tatbikatı yaptıklarını ve deprem senaryosu üzerinden ilerlediklerini aktaran Vali Bilgihan, "Ama bu tatbikatlar önümüzdeki günlerde farklı boyutlarda devam edecek. Biz 'Afetler yaşanmasın, amaç yara almamak' diyoruz, yara olmadan önce yaralarımızı sarmaya gerek kalmadan önce gerekli tedbirleri alalım istiyoruz. Bütün şehrimizi, mahalle muhtarlarımızı, site yöneticilerimizi bu anlamda sorumluluğun içinde olan bütün paydaşları da bu çalışmalar içinde görmek istediğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

'AFET GÖNÜLLÜSÜ SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

İlde afet gönüllüsü sayısını artırmak istediklerini anlatan Vali Bilgihan, şöyle devam etti:

"Bütün bireyleri afet gönüllüsü noktasında bu eğitimleri almaya davet ediyoruz. Bir kısmı modüler eğitimler, e-devlet üzerinden, AFAD'ın portalları üzerinden ulaşılabilecek eğitimler. Bunu dışında saha eğitimleri de çok önemli. Temel ilk yardım eğitimleri, temel afetle müdahale eğitimleri gibi eğitimleri de çeşitlendirebilmek mümkün. Her bir vatandaşımızı, kamu çalışanlarımızı bunun parçası olması noktasında zorunlu tuttuk. Şehrimizde bu anlamda her vatandaşımızı bu farkındalığı paylaşmaya ve taşımaya davet ediyoruz. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Allah afetsiz günlerde, sadece tatbikatlarda buluşmayı nasip etsin."

Haber - Kamera: Mesut MADAN

Kaynak: DHA

Tülay Baydar Bilgihan, Deprem Tatbikatı, Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Deprem, Burdur, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.