Burdur\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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BURDUR'da düzenlenen deprem tatbikatında gerçeğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleşen tatbikatta senaryoya göre merkez üssü Yenimahalle olan 5,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 5 kişi için arama- kurtarma çalışması yapıldı. Depremden kaynaklı kısa devre yapan elektrik hattından 2 evde çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü. Enkaz altında kalan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Enkaza girmek isteyen yıkılan ev sahibinin yakınları ise polis ekipleri tarafından önlendi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada kimyasal sızıntı olabileceği ve depoda bir kişinin yaralı olduğu ihbarıyla AFAD KBRN ekibi yönlendirilerek yaralı işçiye dekontaminasyon işlemi yapıldı.

Tatbikatta Vali Tülay Baydar Bilgihan, AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek'ten bilgi aldı. Tatbikat sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Tülay Baydar Bilgihan, tatbikata 17 kurumdan 131 personelin katıldığını söyledi. Vali Bilgihan, "Olası bir afet anında hareket kabiliyeti geliştirmek, arkadaşlarımızı müteyakkız kılmak, bildiklerimizi, teorik anlamda sahip olduklarımızı sahaya dökmek noktasında bir çalışma yapmış olduk. Özellikle hepimizin mutlaka temel düzeyde bir afete karşı nasıl hazırlıklı olabiliriz noktasında bir vatandaşlık bilinciyle, bir anne, bir baba, bir birey, bir mahalle sakini olarak nasıl hareket etmemiz gerektiğini, öncelikli olarak kişisel anlamda bilmemiz sonrasında bir sosyal sorumluluğun parçası olarak hepimiz bir yerel yönetici, basın mensubu, sağlık çalışanı olarak ne yapmamız gerektiğini Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hepimize verilen görevler çerçevesinde bilmemiz gerekiyor" dedi.

Bugün saha tatbikatı yaptıklarını ve deprem senaryosu üzerinden ilerlediklerini aktaran Vali Bilgihan, "Ama bu tatbikatlar önümüzdeki günlerde farklı boyutlarda devam edecek. Biz 'Afetler yaşanmasın, amaç yara almamak' diyoruz, yara olmadan önce yaralarımızı sarmaya gerek kalmadan önce gerekli tedbirleri alalım istiyoruz. Bütün şehrimizi, mahalle muhtarlarımızı, site yöneticilerimizi bu anlamda sorumluluğun içinde olan bütün paydaşları da bu çalışmalar içinde görmek istediğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

'AFET GÖNÜLLÜSÜ SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

İlde afet gönüllüsü sayısını artırmak istediklerini anlatan Vali Bilgihan, şöyle devam etti:

"Bütün bireyleri afet gönüllüsü noktasında bu eğitimleri almaya davet ediyoruz. Bir kısmı modüler eğitimler, e-devlet üzerinden, AFAD'ın portalları üzerinden ulaşılabilecek eğitimler. Bunu dışında saha eğitimleri de çok önemli. Temel ilk yardım eğitimleri, temel afetle müdahale eğitimleri gibi eğitimleri de çeşitlendirebilmek mümkün. Her bir vatandaşımızı, kamu çalışanlarımızı bunun parçası olması noktasında zorunlu tuttuk. Şehrimizde bu anlamda her vatandaşımızı bu farkındalığı paylaşmaya ve taşımaya davet ediyoruz. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Allah afetsiz günlerde, sadece tatbikatlarda buluşmayı nasip etsin."

Haber - Kamera: Mesut MADAN