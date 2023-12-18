Burdur\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak kolundan yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan yurtta kalan Ş.T., dün saat 17.00 sıralarında yurdun alt tarafındaki yolda gezinti yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Kolundan ısırılan Ş.T. görenlerin yardımı ile kurtuldu. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.T. tedavisinin ardından taburcu edildi.
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