Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Sonrası Rahatsızlanan Hastalar Hakkında Açıklama

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(BURDUR) - Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlanan ve çevre hastanelere sevk edilen hastalar ile ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, diyalize giren ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilen 33 hastadan 4'ünün entübe durumda olduğu bildirildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde geçen cumartesi günü diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar "baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe" gibi şikayetlerle tekrar aynı hastaneye başvurmuştu. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirilmiş, 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmişti. Önlem olarak diyaliz merkezinin kapatılırken yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 4 hastanın entübe halde olduğu bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. 27 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Antalya'da 23 hasta, Afyonkarahisar'da 6 hasta, Isparta'da 3 hasta ve Denizli'de 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya, 1 hastamız da Afyonkarahisar'da entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir."