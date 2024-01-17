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Burdur Valisi Türker Öksüz: Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz - Son Dakika
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Burdur Valisi Türker Öksüz: Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Burdur Valisi Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Güder ile birlikte basın açıklaması yaparak, Burdur'da yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Vali Öksüz, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda yapılan çalışmalara değinerek, olayların tamamının aydınlatıldığını ve ilin diğer iller arasında en üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Ayrıca, okul ve okul çevrelerindeki güvenliğin sağlanması, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılıkla mücadele konularında da çalışmalar yapıldığını vurguladı.

17.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:45
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BURDUR Valisi Türker Öksüz, " Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Vali Öksüz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Güder ile Taş Oda Konağı'nda basın açıklaması yaptı. Toplumun huzur ve güvenliğinin önemine değinen Vali Öksüz, "Emniyet, jandarma kolluk kuvvetlerimiz ile Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Suç ve suçlarla mücadele edilmesi, kamu düzeninin tesis edilmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz" diye konuştu.

11 BİN 459 OLAYA MÜDAHALE

Burdur'da asayiş ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Vali Öksüz, şunları söyledi: "2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi, e-posta veya KADES ihbar hattı birimlerimize ulaşan 11 bin 459 olaya müdahale ettik. Bu sayı kolluk güçlerimizin vatandaşlarımızla iletişiminin üst düzeyde olduğu, vatandaşlarımıza ulaşabildiğini ve vatandaşımızın da asayiş, huzur ve güvenlikle ilgili konularda ne kadar hassasiyet içerisinde olduğunu bize çok açık göstermektedir. Olayların yüzde 90'ınından fazlası asayiş suçları. Biz olayların tamamını aydınlatmış oluyoruz. Yani aydınlatılmayan hiçbir olay yoktur. Bu yönü ile ilimizde ülkemizde diğer iller arasında en üst sıralarda yer almaktadır."

'GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI'

Okul ve okul çevrelerindeki güvenliğin önemini vurgulayan Vali Öksüz, şöyle konuştu: "Biz çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli eğitim ortamında yetişmesini, eğitim görmesini çok önemsiyoruz. Okulların büyüklük derecelerine göre kategorize ediyoruz. İrtibat görevlilerimiz, devriyelerimiz var. Bunlarla okullardaki iletişimimizi güçlendiriyoruz. Okul çevrelerindeki her türü suç ve suç unsuru olabilecek unsurlarla mücadele ediyoruz. Okul çevrelerindeki internet kafelerin, kahvehanelerin, benzer umuma açık yerlerin denetiminden, o bölgedeki istihbarat çalışmalarına kadar her alanda güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulmasına yönelik kolluk kuvveti görevlilerimizin önemli derecede gayreti olduğunu ifade etmek istiyorum. 2024 yılında da bunu arttırarak devam edeceğiz."

'UYUŞTURUCUYA SIFIR TOLERANS'

Gençleri, çocukları uyuşturucudan korumak için çalışmalar yapıldığını anlatan Vali Öksüz, "Uyuşturucu, hiç tahammülümüzün olmadığı, sıfır toleransla yaklaştığımız bir konu. Bu konuda kolluk güçlerimiz çok yoğun çalışmalar yapıyor. Planlı, operasyonel istihbari çalışmalarımız var. Biz 6'sı projeli olmak üzere 2023 yılında toplam 390 operasyon yaptık. Bu operasyonlar sonucunda 671 şahıs hakkında işlem yaptık. Bunların 49'u çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. Bu operasyonlarda 1 kilo 686 gram metamfetamin, 2378 gram esrar, 1314 gram eroin, 696 gram skunk, 335 gram kokoin, 148 gram sentetik kannabinoid, 148 sentetik ecza gibi uyuşturucuya yönelik diğer malzemeleri ele geçirdik" diye konuştu.

KAÇAKÇILARA GEÇİT VERİLMEDİ

Uyuşturucuya yönelik bilgilendirme etkinliklerinden bahseden Vali Öksüz, 116 eğitim faaliyetinde 14 bin vatandaş, 2 bin 152 anne ve anne adayına yönelik bilgilendirme yapıldığını dile getirdi. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 159 operasyon yapıldığını belirten Vali Öksüz, "292 şüpheli şahıstan 16 şüphelinin 2023 yılında tutuklandı. Bunların içerisinde her türlü alınabilir satılabilir eşya, tarihi eser kaçakçılığı var. Alkol ve tütün ile ilgili operasyonlar var. Çeşitli kaçak yollardan ilimize gelen telefonlar var. Kaçak silah, akaryakıt var" dedi.

Burdur Valisi Türker Öksüz: Burdur\'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Kaynak: DHA
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