Burhanettin Duran: İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhanettin Duran: İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz

Burhanettin Duran: İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz
02.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan sürece ilişkin, "Türkiye olarak İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz, bir an önce masaya dönüşü teşvik ediyoruz.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan sürece ilişkin, "Türkiye olarak İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz, bir an önce masaya dönüşü teşvik ediyoruz. Ara buluculuk dahil her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli'ne katıldı. Duran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan sürece ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladıkları üzere, İran'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları esefle karşıladığımız gibi, Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırıları da kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır. Sağduyunun ve aklıselimin hakim olması, ateşkesin derhal sağlanması ve diplomasiye alan açılması elzemdir. Bölgemizin bir ateş çemberine sürüklenmemesi gerekiyor. Bunun için de müzakerenin öne çıkarılması gerekir. Türkiye olarak İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz, bir an önce masaya dönüşü teşvik ediyoruz. Ara buluculuk dahil her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. İnanıyoruz ki bölgenin geleceği ve bölgenin küresel düzene vereceği katkı ancak diplomasi yoluyla olacaktır. Türkiye bu anlayışla hareket etmeye devam edecektir" dedi.

'MİLYONLARCA GENCİMİZİN HAYALLERİ ÇALINDI'

Duran, Türkiye'nin 28 Şubat süreci üzerinden 2000'li yılların sunacağı birçok fırsattan, huzurlu ve müreffeh bir gelecek hakkından mahrum edilmek, uzaklaştırılmak istendiğini kaydederek, "O dönem kurulan koalisyonlar ve vesayet baskısıyla artan istikrarsızlık, Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizini yaşamamıza sebep olmuştur. Diğer bir ifade ile inancı ve değerleri sebebiyle milletimize ve milletin seçtiği meşru hükümete parmak sallayarak 'gericilik uyarısı' yapanlar, neden oldukları istikrarsızlıkla Türkiye'yi ekonomik ve siyasi anlamda onlarca yıl geriye götürmüştür. Fakat 28 Şubat'ın en ağır bedelini, hiç şüphe yok ki gençlerimiz, bilhassa genç kadınlarımız ödemiştir. Kurulan vesayet düzeninde gençlerimizin en temel insan hakları; eğitim ve çalışma özgürlükleri ellerinden alınmış, 'ikna odaları' adıyla kurulan psikolojik işkence merkezlerinde onurları kırılmak istenmiştir. Katsayı adaletsizliği ile üniversite kapısında bekleyen milyonlarca gencimizin hayalleri, gelecekleri çalınmıştır. Bütün bu uygulamalar göstermektedir ki 28 Şubat özünde, doğrudan doğruya dindar ve muhafazakar kesimleri kamusal alandan silme, bir tür imha etme girişimiydi" diye konuştu.

'KAZANIMLARIN KUŞATICI ANAYASA İLE TAÇLANDIRILMASI ÖNEMLİ MESELELERDEN BİRİ'

Duran, "Bugün millet olarak artık vesayetçi, yasakçı, elitist ve kendisini halkın üzerinde gören anlayışı tümüyle geride bırakarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Türkiye Yüzyılı; sivil, kapsayıcı, temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alındığı, milli iradeye dayalı yeni bir toplumsal sözleşmenin yüzyılıdır. Bu kazanımların sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasa ile taçlandırılması, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli meselelerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ifade ettikleri gibi, 'Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır.' Türkiye Yüzyılı vizyonu; kimsenin inancından, kökeninden veya yaşam tarzından dolayı ötekileştirilmediği, milletimizin her bir ferdinin birinci sınıf vatandaş olduğu, farklılıkları zenginlik olarak gören güçlü bir milli birlik ve beraberlik perspektifidir" dedi.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhanettin Duran: İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar

13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:46:04. #7.12#
SON DAKİKA: Burhanettin Duran: İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.