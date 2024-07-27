Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi Hala Bitmedi - Son Dakika
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Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi Hala Bitmedi

2012 yılında başlanan ve 2016'da bitirilmesi planlanan Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi hala tamamlanamadı. Projenin birçok kez ertelenmesi ve ihalelerin değişmesi nedeniyle gecikmeler yaşandı. CHP'li Kayışoğlu'nun soru önergeleriyle gündeme gelen proje, 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak, projenin gecikmesi ve ek maliyetler nedeniyle eleştiriler artıyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tonguç Özkan, TCDD'nin bölünmesinin zarar eden ihalelere neden olduğunu belirtiyor. Projenin tamamlanması için yapılan harcamalar ve toplam maliyet ise henüz açıklanmadı.

27.07.2024 14:11
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Haber: Gökmen Mumcular

(ANKARA) - Bursa'yı Ankara'ya bağlayacak olan temeli 2012 yılında atılan ve 2016 yılında bitirilmesi hedeflenen Hızlı Tren Projesi hala bitmedi. Önceki yıllarda konuyu gündeme getiren CHP'li Kayışoğlu, gecikmelere ilişkin tekrar soru önergesi verdi. ANKA'ya konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tonguç Özkan, "Zarar eden ihalelerin nedeni TCDD'nin bölünmesi" dedi.

Temeli 2012 yılında atılan, Çelikler ve Kalyon Holding'in yüklenicisi olduğu Bursa ile Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi hala tamamlanmadı. 2012'de yapımına başlanan ve 2016 yılında bitmesi öngörülen projenin teslim tarihi defalarca değiştirildi.

Beş ihale yapıldı, yüklenici holding değişti, proje sekiz yıldır bitmiyor

Projenin tamamlanması gereken 2016 yılının Aralık ayında Bursa-Gölbaşı Kuzey- Yenişehir Hızlı Tren Projesi Tünel İnşaatı Yapım İşi adı altında ikinci ihale yapıldı. Bunu da Çelikler Holding almıştı. Hattın tamamını kapsayan ve üst yapının işlerinin de içinde olduğu üçüncü ihale  03 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Dördüncü ihale olan "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesi Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik Yapım İşi İhalesi" TCDD Genel Müdürlüğünce yapıldı ve 2018 Haziran başında TCDD tarafından onaylandı. Fakat yer teslimi yapılmayarak iptal edildi.

Projenin inşaatına dair yeni ihaleler, projenin teslim edilmesi gereken 2016 yılında başladı ve iki yıl boyunca sürdü. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaşanan gelişmeleri Meclis gündemine taşıdı ve soru önergesi verdi. Bakanlık soru önergesine verdiği yanıtta projenin 2020 yılının son çeyreğinde biteceğini ve 2021 yılında faaliyete geçeceğini belirtti fakat proje bu tarihe de yetişmedi.

Projenin beşinci ihalesi, 20 Ağustos 2020 tarihinde sekiz yıldır TCDD ve YSE Yapı Sanayi Ticaret A.Ş tarafından yürütülen Bursa-Yenişehir-Osmaneli demiryolu hattı inşaatına, Bandırma hattı ilave edilerek yapıldı. Dört yıllık gecikmeden sonra TCDD, Bandırma ve Bursa'yı Osmaneli hattıyla Ankara'ya bağlayacak olan projeyi tekrar ihaleye çıkardı. Bu sefer üst yüklenici kamudan ve TCDD'den pek çok ihale alan Kalyon Holding oldu. Bu ihalede projenin bitiş tarihi 2024'ün Eylül'ü olarak belirtildi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu projenin yapım süresiyle ilgili TBMM Başkanlığına tekrar soru önergesi verdi. Kayışoğlu'nun 2023'te verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Bursa - Osmaneli hattının 2026 yılında, Bandırma bağlantısının 2028'de tamamlanacağı' yanıtını verdi.

Kayışoğlu, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na konuya ilişkin bir soru önergesi daha verdi. CHP'li Kayışoğlu, konuya ilişkin verdiği üçüncü önergede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

Yüksek Hızlı Tren Projesi cevap verilen tarihte tamamlanacak mı?

Projenin tamamlanma oranı yüzde kaçtır?

Projenin tamamlanması için bugüne kadar yapılan harcamalar ve projenin toplam maliyeti ne kadardır?

Projenin gecikmesinden dolayı ortaya çıkan ek maliyet ne kadardır?

"Zarar eden ihalelerin nedeni TCDD'nin bölünmesi"

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS-SEN) Genel Başkanı Tonguç Özkan 2013 yılında serbestleştirme kanununun çıkmasının ardından TCDD'nin üçe bölünmesinin olumsuz sonuçlara yol açtığını aktardı. Özkan, taşımacılığın özelleştirilerek ayrı bir şirket olmasının Bursa - Ankara YHT hattında olduğu gibi bitmeyen ve zarar eden ihalelere neden olduğunu belirtti. BTS-SEN Genel Başkanı Özkan şunları ekledi:

"TCDD'nin özelleştiği, üçe bölündüğü Serbestleştirme Kanunu'ndan önce ulaştırmadaki ihaleler TCDD'nin kendi birimleri tarafından yapılırdı. Şimdi bu hızlı tren ihalelerini TCDD Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yapıyor. Ulaştırmanın artık TCDD'de olmaması şeffaflığı bozduğu gibi bizim de demiryollarındaki işlere olan ulaşımımızı ve iletişimimizi engelliyor."

Yedi bakan değişti, proje bitmedi

Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayacak olan ve "Başkentler Birleşiyor" ifadesiyle tanıtılan Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin temel atma törenine dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım katılmıştı. Bakanlığın adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2018 yılında değiştirildi. Aradan geçen 12 yılda yedi Bakan değişikliği yaşandı. Proje ise hala tamamlanamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi Hala Bitmedi - Son Dakika

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