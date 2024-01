Bursa\'da Ak Parti\'den yeniden Büyükşehir Beledi Başkanlığına aday gösterilen Alinur Aktaş, coşkuyla karşılandı

BURSA'da Ak Parti'den yeniden Büyükşehir Beledi Başkanlığa ada gösterilen mevcut başkan Alinur Aktaş, kente gelişinde partililer tarafından coşku ile karşılandı. Aktaş, Bu 5 yıl inşallah 'Kentsel dönüşüm yılı' olacak. Son 2 yıldır çok iyi bir hız aldık. Deyim yerindeyse gaza bastık. Efsane kentsel dönüşümler yapacağız dedi.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, 11 büyükşehir ve 15 il belediyesinde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mevcut başkan Alinur Aktaş aday gösterildi. Törenin ardından Bursa'ya dönen Başkan Aktaş, Gemlik girişinde partililer tarafından coşkulu şekilde karşılandı. Davul zurnalı ve meşaleli karşılamada partilileri selamlayan Aktaş, daha sonra Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'na gelerek Cumhur İttifakı partililerle buluşma gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Alinur Aktaş, Bildiğiniz gibi yerel seçim süreci başladı. CHP, İYİ Parti ve diğerleri eskiden Millet İttifakıydılar. 14-28 Mayıs'ta foyaları döküldü. Artık bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine laflar söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim bu vatanın birliği ve beraberliği ile rengini şehitlerin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımıza sahip çıkmayla, bu zor coğrafyada bekamızı sağlamak için canımızı dişimize takmak gibi bir derdimiz var ifadelerini kullandı.

'BU DÖNEMDE BİRLİK BERABERLİK ÇOK ÖNEMLİ'

Yapılan istişarelerin ardından kendisinin aday gösterildiğini belirten Aktaş, Türkiye'de hepimizin bildiği gibi bin 392 tane belediye var ve biliyoruz ki bizim yaşadığımız şehir en önemli belediyelerden bir tanesi. Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde birlik ve beraberlik çok önemli. Yapılan istişarelerle şahsımla alakalı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak belediye başkan adaylığıma karar verildi. Bir kere bana bu emaneti teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tabi ki olurlarıyla bu sürece destek veren Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum diye konuştu.

'TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİŞMİN HAKKINA TENEZZÜL EDEN EVLADIM OLSA TANIMAM'

20 yıldır belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Alinur Aktaş, Bugün konuştuğum bir kaç büyüğüme de dün akşam beni telefonla arayıp bilgilendiren Cumhurbaşkanıma da ifade ettim. Bu bir emanettir. Bakmayın o BUSKİ'deki bir kaç olaylarla alakalı bir kaç gün içerisinde basın açıklaması yapacağım. İlk gününden itibaren mali polisini de hepsini de devreye koyduk. Maşallah rakamı atıp atıp kendilerine göre büyütenler ve buradan gelen müdürüme, bana ve partime de laf söylemeye çalışanlara buradan bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bu millet bizi de biliyor, sizi de biliyor. Allah'a hamdolsun tüyü bitmemiş yetimin hakkına asla ve asla tenezzül etmedik, bundan sonra da tenezzül etmeyiz. Tenezzül edenler de olursa huzurunuzda söylüyorum; babamın oğlu olsa, kendi evladım olsa vallahi tanımam, billahi tanımam. Dolayısıyla yapılanlar kanun nezdinde bir bir takip edilecek. Gerekli detayı size bir kaç gün içerisinde açıklayacağım. Bundan sonra aday olarak ben 31 Mart gününe kadar, 83 gün boyunca minimum uykuyla, en az dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı Bayrağı'nı tekrar Bursa'nın gönderine çekeceğiz dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL KENTSEL DÖNÜŞÜM YILI OLACAK'

Yeni dönemle ilgili projelerine değinen Aktaş, Ortak akılla, yeni projelerimizle ki çok güzel projeler hazırladık, bu 5 yıl inşallah 'Kentsel dönüşüm yılı' olacak. Son 2 yıldır çok iyi bir hız aldık. Deyim yerindeyse gaza bastık. İnşallah Bursa'da paket olarak da açıklayacağız, efsane kentsel dönüşümler yapacağız. Ulaşımla alakalı çok özel projelerimiz olacak. Güçlerimizi birleştireceğiz. Ay sonunda ilçe belediye başkan adaylarımız da belli olduğunda her bir kardeşimizle birlikte gerek AK Parti'den, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden, akabinde meclis üyelerimizle birlikte Bursa'mızın her bir köyünü her bir ilçe merkezini şehir merkezi olmak üzere tarayacağız, derdimizi heyecanımızı anlatacağız. Artık çalışma zamanı. Artık kenetlenme zamanı. Olası varsa kırgınlıklar küskünlükler, dargınlıklar onları bir tarafa bırakıp el ele kol kola hem AK gençlik kardeşlerimiz, hem ülkücü kardeşlerimiz omuz omuza, kol kola girdiyse 31 Mart akşamına kadar tekrar aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz açıklamasında bulundu. (DHA)