Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ'da Yangın Çıkan Otelde İncelemelerde Bulundu

Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ'daki Kervansaray Otel'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin,"2021, 2022 ve 27 Ocak 2025'te bu otel itfaiye ekiplerimizce denetimden geçen bir otel. En son raporda birçok maddede eksiklik olduğu, özellikle de yangın yönetmeliğine uymayan ve bu konuda eksiklikleri tespit edilen raporlar var" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Uludağ'da sabah saatlerinde yanan ve kişinin ölümüne neden olan Kervansaray Oteli'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından konuşan Bozbey, Bursa olarak Uludağ'da çok önemli bir facia yaşadıklarını, saat 05.30 civarında başlayan yangının bir anda oteli sardığını belirtti. İtfaiye ekiplerinin 3 dakika içerisinde bölgeye ulaştıklarını, mahsur kalanları tek tek merdivenden aşağı aldıklarını anlatan Başkan Bozbey, şuları söyledi:

"Dışarı çıkardıklarında maalesef o anda kayak sporunda ödül almış genç kardeşimizi kaybettiğimizi o anda öğrendik. Sonrasında hemen hastaneye intikal ediliyor ve babayı da maalesef kaybettik. Anneyle ilgili çok farklı söylemler var ama henüz daha entübe olduğunu biliyoruz. İnşallah annenin kurtarılacağına inanıyoruz. Çok önemli bir facia. 2021, 2022 ve 27 Ocak 2025'te bu otel itfaiye ekiplerimizce denetimden geçen bir otel. En son raporda birçok maddede eksiklik olduğu, özellikle de yangın yönetmeliğine uymayan ve bu konuda eksiklikleri tespit edilen raporlar var. Bu raporları biz Valiliğimize, Bakanlığımıza ve Alan Başkanlığımıza ve Osmangazi Belediyesi'ne ilettik. Akabinde bu süreç yine bakanlık tarafından rapora göre otelin kapanması söz konusu. Valiliğin de böyle bir karar aldığını biliyoruz. Sonrasında Osmangazi Belediyemizin de mühürlediğini biliyoruz. Şu anda o raporlara ulaşmaya çalışıyoruz. Buradaki işletmeci sanıyorum mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurma kararı aldığı söylemi var. Ne kadar doğru şu an ona ulaşmaya çalışıyoruz."

"Büyükşehir belediyesi olarak biz görevimizi tam anlamıyla yerine getiriyoruz"

Mustafa Bozbey, hem Bolu'daki hem buradaki yangında, topluca insanların olduğu bölgelerdeki yangınlarda eksiklikler bulunduğunun görüldüğünü belirterek, "Elbette Büyükşehir Belediyesi olarak biz görevimizi tam anlamıyla yerine getiriyoruz. Ancak işletmecilerin de mutlaka bu eksiklikleri bir an önce yerine getirmelerinin gerekliliği bu yangında ortaya çıktı. Bu konuda karar vericilerin daha etkin karar alınmasına ve kapatmayla ilgili bir karar verilmişse bir daha onun açılmadan, eksikliklerinin tespitinin yapılarak, giderilip giderilmediğinin de raporunun sonucuna göre bu tesislerin açılması lazım. Aksi takdirde bunlarla ilgili yine aynı durumları yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu tür tesislerde çalışanların her birinin mutlaka yangın, deprem ya da afetle ilgili eğitim alması, sertifikalandırılarak o işlerde çalışılmasının sağlanması gerektiğine de işaret eden Bozbey, "Yasa ve yönetmeliklerin buna el vermesi gerekiyor. Bunun da gündeme gelmesi önemli" değerlendirmesini yaptı.

"Uludağ'da itfaiye kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz"

"Üzgünüz. İki güzel insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" diyen Başkan Bozbey, ramazan ayında bayram öncesi bu olayın meydana gelmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti. Bozbey, şunları kaydetti:

"Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yaşanmaması için gerekeni yapıyoruz. Geçen yıl burada yoğun bir insan trafiği olduğunu biliyoruz. Bunun için de daha göreve gelirken öncelikli işlerimizden bir tanesi Uludağ'daki itfaiye grubumuzu güçlendirmekti. Bunu hedef haline getirdik ve hemen akabinde araç sayımızı 3 kat artırdık. Personel sayımızı da 3 kat artırarak burada hizmet vermeye başladık. Elbette ilerleyen yıllarda araç kapasitemiz arttıkça, şu an araç alıyoruz, buradaki itfaiye grubumuzdaki arkadaşlarımızı da çoğaltarak en kısa sürede hizmet vermeyi ve müdahale etmeyi hedefliyoruz. Bu sabah da arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde burada hemen müdahale etme olanağı buldular. Toplam öğrendiğimiz kadarıyla binada 12 kişinin bulunduğu, 9 kişinin kendisinin bir çıkış yolu bulup kurtulduğu ama bu otelin de kayakla ilgili sorumlusu olan ailenin burada kaldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik, anne inşallah yaşayacaktır.

Başkan Bozbey'den 'yönetmeliklere uyulması' çağrısı

Özellikle yangınla ilgili yönetmeliklerin, zaman zaman değişse dahi yapılarımızın ona göre dizayn edilmesini özellikle talep ediyoruz. Bizler denetim görevimizi yapıyoruz. Bolu'daki yangından sonra tekrar denetimler yaptık. Geçen sene de burada denetlediğimiz oteller oldu. Ancak bunları sürdürülebilir şekilde yaparsak, ki yapmamız da yetmiyor, tekrar söylüyorum raporda bahsi geçen uygunsuzlukların yapıldığına dair bilginin geri dönüşünün alınması ve bunların tekrar bizim arkadaşlarımızca yerinde tespit edilmesi, uygun bulunması halinde o tesisin açılması gerekiyor."