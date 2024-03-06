Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi'ne futbol sahası kazandırdı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi'ne futbol sahası kazandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi\'ne futbol sahası kazandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için Akçalar Mahallesi'ne nizami ölçülerde futbol sahası kazandırdı. Futbol sahasının yanı sıra soyunma odaları, kafeterya, tuvaletler ve depo gibi alanlar da tesisin bünyesinde yer alıyor. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Aktaş, Bursa'nın sporla anılmasını sağlamak için yapılan tüm çalışmalara değindi ve gençlere destek sözü verdi.

06.03.2024 10:41  Güncelleme: 11:04
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi'ne kazandırdığı futbol sahasını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için şehre yeni tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Akçalar Mahallesi'ne de amatör maçların da oynanabileceği nizami ölçülerde futbol sahası kazandırdı.

Spor tesisinin bünyesinde futbol sahasının yanı sıra soyunma odaları, kafeterya, tuvaletler ve depo gibi alanlar yer alıyor.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, AK Parti Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"Şehrin dört bir tarafı spor tesisleriyle donatılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, tarımıyla, doğasıyla, turizmiyle ve sporuyla öne çıkan bereketli bir şehir olduğunu kaydetti.

Bursa'nın şampiyon bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor son dönemde sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ama aslan düştüğü yerden kalkar. Allah'ın izniyle bu maküs talih de değişecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız tüm çalışmaları çocuklarımızın geleceği, onlara daha güzel yarınlar hazırlamak için yapıyoruz. Bursa'nın sporla anılmasını sağlayan tüm gençlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası ve ulusal alanda başarılar elde eden sporcuları tebrik ediyorum. İnşallah yeni dönemde başarılı sporcularımıza hiçbir kriter aranmaksızın burs vereceğiz. Biz sporun ve sporcunun dostu olma noktasında iddialıyız. Gençleri merkeze alarak gençlik merkezleri yapıyoruz. Gençlik merkezi sayısını 50'ye tamamlayacağız. Millet kıraathaneleri, yeni spor sahaları, yeni tesisler yapıyoruz. 45 tane spor tesisi yatırım yaptık. Şehrin dört bir tarafını spor tesisleriyle donatmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması için elimizden geleni yapıyoruz. 26 branşta önemli çalışmalar yapıyoruz."

Bursa çocuklarından oluşan "Poyrazın Kızları" gibi Akçalar Softball Kadın Takımı'nın da tarih yazacağına inandığını dile getiren Başkan Aktaş, sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla birçok yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Akçalar Futbol sahası konusunda mahalle sakinlerinden yoğun istek geldiğini söyleyen Aktaş, "6 altyapı takımındaki 170 futbolcu ile A takımdaki 21 futbolcu antrenman yapıyor burada. Ayrıca Akçalar Softball Kadın Takımı da yine antrenmanlarını bu sahada gerçekleştiriyor. Biz de takımımıza ulaşım, kıyafet, saha gibi konularda destek veriyoruz. Kızlarımız birçok kez Türkiye şampiyonu oldular, kendilerini kutluyorum. Nilüfer'de 20 sene görev yapanların acaba spor tesisiyle alakalı anlatabilecekleri kaç tane hikaye var? Kaç tane tesis ve saha yaptılar? 700-800 kişinin toplanabileceği bir kültür merkezini bile Nilüfer'e kazandıramadılar. Bizler hem şehrin doğusuna hem de batısına kültür merkezi kazandıracağız. Ayrıca Şehrin batısına bünyesinde futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran kompleksi kazandıracağız. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum." diye belirtti.

Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl, mahalleye modern bir tesis kazandıran Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Başkan Aktaş, daha sonra topun başına geçerek gençlere penaltı atışı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi'ne futbol sahası kazandırdı - Son Dakika

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