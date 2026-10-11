Bursa Çağrışan\'da 20 ton üzümü dalında çürüyen üreticiye Özgür Özel alım garantisi verdi

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(BURSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Çağrışan köyünde üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin ürünlerini satamadığını, maliyetlerin arttığını ve üzüm ile zeytinde pazar sorunu yaşandığını belirtmesi üzerine Özel, "Doğru destekleme, doğru yönlendirme yapıldığında çok büyük imkanlar var önümüzde. O yüzden sizlerin emeğini sömüren, alın terini görmeyen, tarlasını ipotek edip borcunu ödemeyince tarlasını elinden alan AK Parti'nin kara düzenine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi size değer verenlerin yeni düzeni gelecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Çağrışan köyünde üzüm üreticileriyle buluştu. Bir üzüm üreticisi, geçen yıl don ve yanık nedeniyle ürün alamadıklarını belirterek, bu yıl ürünlerin dalında çürüdüğünü söyledi. Üretici, "Yaptığımız masrafların karşılığını alamadık. Bu sene ürünümüz var. Ürünümüz dalında çürüyor. Pazar bulamıyoruz. İhracat duruyor" dedi.

Şeftalinin 40 liradan başlayıp 5-15 liraya kadar düştüğünü ve buna rağmen satılamadığını belirten üretici, "Şu anda 20 ton üzüm dalında çürüyor. Satılmıyor, pazar yok" diye konuştu.

Üretici, önümüzdeki dönemde zeytinde de benzer bir sorun yaşanmasından endişe ettiklerini belirterek, "Zeytinyağı toptancıları, silolarımız, depolarımız dolu, piyasaya giremeyeceğiz diyorlar. Yağlık zeytin alamayacağız diyorlar" ifadelerini kullandı.

Başka bir üretici ise ambalaj ve mazot maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çekerek, "En büyük sıkıntımız bugün ambalaj, mazot çok pahalı. İncirin maliyeti, ambalajı, götürmesi, getirmesi bunların hepsini biz çiftçi olarak üstleniyoruz" dedi.

Zeytin üretiminde de alım sorunu yaşandığını belirten üretici, "Satmak da çok büyük sıkıntı olacak gibi duruyor. Şu an Marmarabirlik alım yapmıyor. Ne olacağı belli değil. Çok kötü bir sezon bekliyor bizi" diye konuştu.

"ÜZÜMÜNÜZÜN SADECE HASAT MALİYETİ KİLO BAŞINA 12 LİRA"

Özel, üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra yaptığı konuşmada, üzümün üretim maliyetine ve satış fiyatına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ben kendim Manisa'nın Hacıhaliller köyündenim. Biz ağırlıklı olarak çekirdeksiz kuru üzüm üretiyoruz. Alaşehir'imizde sofralık üzüm üretiliyor. Buraya doğru geldikçe siyah üzümümüz üretiliyor. Üzüm eğer dolu olursa ya da kesilip serildikten sonra sel vurursa, çere çöpe karışırsa üzümü götürüp şaraplık üzüm ya da alkol fabrikasına verirseniz böyle çer çöp halde satılır ve bütün emekleriniz ziyan olmuş olur."

Geçen yıl şaraplık üzümün kilogramının 20 liraya satıldığını belirten Özel, Türkiye'nin en güzel sofralık üzümlerinden birisi olan Çağrışan karasının ise bu yıl halde 25 liraya satıldığını ifade ederek "Alkollü üzüm geçen sene kilosu 20 liraydı ki geçen sene mazot 50 liraydı. Şimdi mazot 98 lira ve Çağrışan karası 25 liraya satılıyor. Daha biz kime ne anlatacağız?" diye konuştu.

Özel, üretim maliyetinin satış fiyatına yaklaştığını belirterek, "Geçen sene 2,5 kilo şaraplık üzüm 1 litre mazot alıyordu, bu sene 4 kilo Çağrışan karası 1 litre mazot alıyor. Daha kime ne anlatacağız? Durumun vehameti bu kadar ortada. Eğer ben bu işi biraz biliyorsam, dönümündeki işçilik kesim maliyetiyle düşündüğünüzde bu üzümün sadece hasadı kilogram başına 12 lira maliyet getiriyor. Bunu traktörle yükledin, gittin, koydun, hale götürdün ve bütün masraflarını hesap etmesem bile toplamda 25 lira maliyeti olan üzümü sizden 25 liraya almaya kalkıyorlar. O yüzden burada geçinmek mümkün değil" dedi.

Özel, "Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 36 olan ortalama çiftçi yaşının bugün 57-58'e çıkmış olması. Çiftçimiz yaşlı. Genç çiftçi yok. Üç genç çiftçiden ikisi de 'asgari ücret bulursam, asgari ücretli işe girelim, çiftçilik yapmam' diyor" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 30"

Tarımın aynı zamanda "beka sorunu" olduğunu savunan Özel, "Türkiye dünyada gıda enflasyonunda en kötü dört ülkeden biri. 177 ülkede gıda enflasyonu bizden düşük. Avrupa'nın gıda enflasyonu yüzde 0,9'a düşmüş. Bizim gıda enflasyonumuz yüzde 30. Biz üretiyoruz, toprağımız verimli. Çiftçimiz var, ekipmanımız var. Bizim burada adamı toprağa ters diksen düz çıkar; bu kadar verimli topraklarımız var" dedi.

Özel, artan ulaşım maliyetlerinin de üretici ve tüketici açısından sorun oluşturacağını belirterek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki olası artışların ürün maliyetlerini yükselteceğini söyleyerek "Bu ürün İstanbul'a giderken geçeceği köprüyü pahalılaştırırsan, gireceği otoyolu pahalılaştırırsan, traktörün tarlada ya da otoyolda kamyonun yaktığı mazotu pahalılaştırırsan bu ürünün tarladaki maliyeti 1 lirayken haldeki maliyeti 5 lira oluyor. Tüketiciye gidene kadar 15 lira oluyor ve bu sefer gıda alan için çok pahalı. Üreten için de üretim yapılmayacak kadar ucuz hale geliyor" diye konuştu.

"KİME GARANTİ YOK? YOKSULA, ÇİFTÇİYE GARANTİ YOK"

Özel, otoyol ve köprülerin özelleştirme programına alındığına işaret ederek, "Şimdi bu otoyolu zenginin birine verecekler, buraya geçiş garantisi verecekler. Osman Gazi Köprüsüne, Avrasya Tüneli'ne geçiş garantisi var. Bursa'nın dışına yapılan o kocaman şehir hastanesinde hasta garantisi var. Kime garanti yok? Yoksula, çiftçiye garanti yok. Bu Çağrışan karasını yetiştirene ya da bu dünyanın en güzel siyah incirini yetiştiren köylüye, çiftçiye, üreticiye geçim garantisi yok. Çünkü alım garantisi yok. Çünkü planlama yok. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapatmışlar. Ekene, dikere karışmıyorlar. Kredi isteyene, 'tarlanı bizim bankaya ipotek et' diyorlar. TARSİM sigortasına imzanı atıyorsun, başına afet geliyor, 'TARSİM bunu kapsamıyor' diyorlar" dedi.

"ALIM GARANTİLİ YENİ BİR TARIM DÖNEMİ BAŞLATMAK DURUMUNDAYIZ"

Özel, planlı üretim yapılması gerektiğini belirterek, "Dünya pazarlarını gören Türkiye bu pazara ne satabilir? Ne kadar satabilir? Ne fiyata satabilir? Bunu önceden analiz eden, uluslararası bağlantılarını yapan, bu ürünün ekilmesini garanti etmek için doğru ürüne doğru yerde, doğru teşvik politikalarını uygulayan bir sistem kurulması gerekir" diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"Doğru ürünü, doğru yerde, doğru destekleme politikalarıyla, sözleşmeli olarak ama arada, yani tohumu veren, daha sonra parayı peşin veren, fiyatı baştan bağlayan, zamanı gelince emeği sömüren birtakım aracıların yaptığı gibi değil; devletin soğuk hava depolarıyla, lisanslı alım anlaşmalarıyla ürünlerin alınması, depolanması, ihracatı, tahsilatı, size ödenmesiyle, kaça satacağını bildiğiniz ürünü nerede üreteceğinizi bildiğiniz için ipoteğe karşılık değil, gelecek seneki ürününün karşılığında sana işletme sermayesi sağlayan, düşük faizli, gerektiğinde sıfır faizli kredilerin olduğu, alım garantili yeni bir tarım dönemini başlatmak durumundayız. YENİ Parti'nin yeni döneminde, yeni iktidarında, son cumhurbaşkanının olduğu gibi çiftçi yakasına yapışıp derdini anlattığında 'Anam ağladı' deyince 'Al ananı da git' diyen bir cumhurbaşkanı değil, birincisi gibi 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanı...

Bu ürünlerin sahibi olan bu şehirlere doğru destekleme yapıldığında çok büyük imkanlar var önümüzde. O yüzden sizlerin emeğini sömüren, alın terini görmeyen, tarlasını ipotek edip borcunu ödemeyince tarlasını elinden alan AK Parti'nin kara düzenine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi size değer verenlerin yeni düzeni gelecek.

"BURSA'DAN TARIM BAKANI ÇIKARACAĞIZ"

Ben partinin genel başkanı olarak, bağ arasından geliyorum, pamuk tarlasından geliyorum, 12 yaşında Ford 3000 traktörün üzerinde kültivatör çekmekten geliyorum. Akşamleyin damda hayvanın pisliğini küremekten geliyorum. Süt sağmaktan geliyorum. Tarlada alın teri döken insanların emeğini biliyorum. Ben bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum. Size and olsun ki yüzünüzü güldüreceğim."

Özel, Sencer Solakoğlu'nu kastederek, "Allah'ın izniyle Bursa'dan Tarım Bakanı çıkaracağız" dedi. Özel, "Bursa'nın emekçisi emeğinin karşılığını alacak. Bursa'nın sanayisini öncelerken tarımı geride bırakılmayacak. Bursa çiftçisinin emeği sömürülmeyecek, Bursa'nın yüzü gülecek" dedi.

Özel, "Köyünüze bugün YENİ Parti'nin Genel Başkanı ve lideri olarak geldim, inşallah bir daha geldiğimizde iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğiz, en güzel günlerde birlikte olacağız" ifadesini kullandı.