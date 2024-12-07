Bursa'da 21 Kişilik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 21 Kişilik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bursa\'da 21 Kişilik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bursa'da, uygun oranlarda kredi vaadiyle 20 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 21 kişilik çete gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da polis ekipleri, bankalarda tanıdıkları olduğu ve uygun oranlarda yüksek meblağda kredi çıkartabileceklerini söyleyip 20 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1'i cezaevinde olan 21 kişilik çetenin üyelerini eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, sosyal medyadan 'Kredi Danışmanlık' ismiyle yanıltıcı paylaşımlar yapıp paraya ihtiyacı olanlara, bankalarda tanıdıkları olduğunu belirterek uygun oranlarda faizle yüksek meblağlarda kredi çekebileceğini söyleyip 'Nitelikli dolandırıcılık' yapan çeteyi belirledi. Dolandırıcıların, ikna ettikleri kişilerden kimlik bilgilerini alıp, kredinin onaylanması için hesaplarına para yatırmasını istediği 20 kişi adına krediler çekip, çıkardıkları kredi kartlarıyla cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat gibi pahalı elektronik eşyalar satın alıp, bunları 2'nci el olarak satarak haksız kazanç elde ettiklerini de ortaya çıkardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'ne bağlı ekipler, isimlerini belirledikleri 1'i başka suçtan cezaevinde olan 21 kişi için Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelileri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularından sonra adliyeye çıkarılan F.D., H.Ö., S.Ö., H.T. savcılık, M.O., H.Ö. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.D., B.D., D.D., B.E., B.O., M.A., H.K., E.S., S.Ö., U.A., Y.G., O.D., M.E. ve O.Y. ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden cezaevinde olan A.L. hakkındaki incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

HABER: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 21 Kişilik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 10 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:48 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’de sular durulmuyor Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor
19:46 Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
19:11 Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi
18:57 Türkiye’de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 16:30:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 21 Kişilik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.