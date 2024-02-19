Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

AFAD verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13,2 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken, kısa süreli deprem nedeniyle Gemlik ve Orhangazi'de okulda eğitim gören öğrenciler panikle bahçeye kaçıştı.

19.02.2024 11:20  Güncelleme: 11:39
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Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, AFAD korkutan bir gelişmeyi daha duyurdu.

Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

BURSA'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

SARSINTI İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

13.2 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı megakent İstanbul'da da hissedildi. Öte yandan depremin merkez üssü olan Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde okulda eğitim gören çocuklar panikle bahçeye koştu.

Bursa\'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul\'da da hissedildi

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Son Dakika Güncel Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut yuksel: Deprem bağıra bağıra İstanbula doğru geliyor ! Hiç bir önlem alınmıyor. Kadercilik zihniyeti aynen devam ediyor. Bizim Japonlar gibi olmamız için önce ahlaki değerlerimizi sorgulayıp, avantacılığı, ahbap çavuş ilişkisini bir kenara bırakmalıyız. 55 98 Yanıtla
  • Serkan Basar: naci hoca nerdeyse eli kulağında çıkar bunlar önemli artçılar değil der 2 gün sonra bunlar büyük bir depremin tetikleyicisi olabilir der :) 26 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
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