Bursa\'da Atık Yemeklerden Kedi ve Köpek Mamaları Üretiliyor

Bursa'da fabrika, kamu hastaneleri, öğrenci yurtları ve lokantalardan toplanan fazla yemekler, Yıldırım Belediyesi'nce kurulan Mama Üretim Tesisi'nde kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor. Haftada 2 ton atık yemekten üretilen mamalar, paketlenmiş halde asıldıkları billboardlardan sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlarca alınıyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde kurulan Mama Üretim Tesisi'nde haftalık toplanan 2 ton yemek atığını kedi ve köpeklerin yiyeceği hazır mamaya dönüştürüyor. Fabrika, kamu hastaneleri, öğrenci yurtları ve lokantalardan toplanan gıda atıkları işlenip, mama haline getirilerek paketleniyor. Mamalar, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla, başta Yıldırım Hayvan Barınağı olmak üzere odak noktalarına ve hayvanseverlere ulaştırılıyor. 8 ay önce başlayan proje ile bugüne kadar 45 ton yemek atığından 24 ton kedi ve köpek maması üretilirken, üretilen mamalar, paketlenmiş halde asıldıkları billboardlardan sokak hayvanlarını beslemek isteyenler tarafından alınıyor.

'SIFIR ATIK PROJELERİNE DESTEK VERİYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'ya kazandırdıkları Mama Üretim Tesisi ile hem israfı önlediklerini hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ettikleri sıfır atık çalışmalarına, biz de Yıldırım Belediyesi olarak 12 farklı proje ile destek veriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de kompost ve mama üretim tesisimiz. Kompost Tesisi'mizde pazar atıklarından organik gübre üretiyor, çiftçilerimize ve kadın kooperatiflerimize dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Mama Üretim Tesisimiz ile birlikte de çeşitli fabrikalardan, lokantalardan, öğrenci yurtlarından topladığımız atık yemekleri burada kedi ve köpek maması olarak üretiyoruz. Hem kendi hayvan barınağımızda bunları değerlendiriyoruz hem de evinde can dostları besleyen kıymetli hemşehrilerimizle bu mamaları paylaşıyoruz dedi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Ürettikleri kedi ve köpek mamalarını, 'Can dostlarımız için biz ürettik. Gelin hep birlikte dağıtalım' sloganıyla billboardlara asarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, Bugün de ilçemizin farklı noktalarında billboardlara kedi ve köpek mamaları asarak farkındalık oluşturmayı hedefledik. 'Can dostlarımız için biz ürettik, gelin birlikte dağıtalım' diyoruz. Aslında biz billboardları reklam amacıyla kullanırız. Bugün bir farklılık yaptık. Billboardlarımıza ürettiğimiz kedi ve köpek mamalarını astık. İsteyen hemşehrilerimiz gelip, buradan alıp, can dostlarımız için paylaşsınlar istedik diye konuştu.

'ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA YEMEK VE SU ÇOK ÖNEMLİ'

Projeden duyduğu memnuniyeti ifade eden hayvansever Sadiye Tüfekçi, öğretmen olduğunu ve öğrencilerine sürekli hayvan sevgisi aşıladığını belirterek Sokaklarda, öğrencilerimle birlikte hayvanlara sürekli besleme yapan, dağ bayır gezen biriyim. Okulumuzda da bu konuda destek aldığımız bir projemiz var. Can dostlarımız için özellikle kış aylarında yemek ve su çok önemli. Bunlara destek olan çok az insan var. Yıldırım Belediyesi, atık yemeklerden mama üretiyor ve muhteşem bir proje. Vatandaşlarımız buradan alıp, bir tanesini bile bir sokağın kenarına bıraksa birçok hayvanımızın doyacağını düşünüyorum dedi.