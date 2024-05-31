Bursa'da Katliam: Babanın Öldürdüğü 3 Çocuk ve Anne Yan Yana Defnedildi - Son Dakika
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Bursa'da Katliam: Babanın Öldürdüğü 3 Çocuk ve Anne Yan Yana Defnedildi

Bursa\'da Katliam: Babanın Öldürdüğü 3 Çocuk ve Anne Yan Yana Defnedildi

Bursa'da babaları tarafından öldürülen Zeynep, Aslı ve Muhammet Ali isimli çocuklar, annelerinin yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde yan yana defnedildi. Olayın ardından çocuklarının cenazelerini alan anneleri Gülay Kılıç, büyük bir acı içinde tabutlara sarılarak son yolculuğuna uğurladı.

31.05.2024 15:04
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BURSA'da babaları Murat Kılıç'ın (39) öldürdüğü Zeynep (11), Aslı (6) ve Muhammet Ali (3), anneleri Gülay Kılıç'ın (32), yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

Olay, 29 Mayıs'ta, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşandı. Evlerde boyacılık yapan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayıp, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü. Polise teslim olan Kılıç, verdiği ifadede, "Eşim çocuklarımızı da yanına alarak evi terk etti. Bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim" dediği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 3 çocuğun cenazeleri, uçakla İstanbul'a oradan da bu sabah Erzurum'a getirildi. Havalimanından alınan çocukların cenazeleri, Erzurum Asri Mezarlığı'nda yıkandıktan sonra kara yoluyla Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'ne götürüldü.

ÇOCUKLARINIIN TABUTLARINA SARILDI

Köy halkı olarak yaşadıkları üzüntüyü anlatan ailenin yakını Ziyaettin Kılıç, şunları söyledi:

"Amca çocukları olan Gülay-Murat Kılıç birbirlerini severek evlendi. Düğün yaptık ve bu evlilikten 3 çocukları oldu. Durumları çok iyiydi. Fakat son zamanlarda aralarında sorun çıktı ve anlaşmazlık oldu. Gülay, çocuklarını da alarak babaevine geldi. Bundan bir süre önce köye gelen Murat, çocuklarını alıp Bursa'ya götürdü. Acı haberi Bursa'daki akrabalarımızdan öğrendik. Yakınlarına, "Katliam yaptım, gidip teslim olacağım" demiş. Gülay, boşanma davası açmıştı. Çocuklarını almak için adliyeye gitmiş. Savcı da çocukları alması için dilekçe vermesi gerektiğini söylemiş. O da karakola gidip şikayetçi olmuş. Sanırım o da bunu duyup kızmış ve bu felaketi çıkarmış. Çocuklar annenin isteği üzerine köye defnedildi."

Çocuklarını ağıtlar yakarak son yolcuğuna uğurlayan Gülay Kılıç, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eşinin katlettiği çocuklarının tabutlarına sarılan Gülay Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Üç kardeş, köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Katliam: Babanın Öldürdüğü 3 Çocuk ve Anne Yan Yana Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Katliam: Babanın Öldürdüğü 3 Çocuk ve Anne Yan Yana Defnedildi - Son Dakika
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