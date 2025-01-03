Bursa\'da Başından Vurulmuş Kadın Hayatını Kaybetti

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BURSA'da sokak üzerinde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunan Fatma Elif Kutlu (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Buluş Sokak üzerinde park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz duran bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ateşli silahla başından vurulduğu anlaşılan kadını ağır yaralı olduğunu belirledi. Kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.