 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 6 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 6 Hastaya Umut Oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen Tuncay Turkan'ın organları, oğulları Egemen ve Efe Turkan tarafından bağışlanarak nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu. Turkan'ın karaciğeri, böbrekleri, kalp kapakları ve korneaları, nakil sırası bekleyen hastalara operasyonla alındı.

27.12.2023 - 12:58,
Abone Ol

Bursa'da kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Tuncay Turkan'ın (55) organları, oğulları Egemen (22) ve Efe Turkan (20) tarafından bağışlanarak nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Turkan, 15 Aralık'ta evinde aniden fenalaştı. İhbar sonrası ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turkan'ın, tetkikler sonucu beyne giden damarlarından 1'inin tıkanık olduğu tespit edildi. 1 hafta yoğun bakımda kalan Turkan'ın, beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal tarafından Turkan'ın oğulları Egemen ve Efe Turkan'a, organ nakli konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu konuda bilinçli olduklarını belirten 2 kardeş, nakil işlemlerine onay verdi. Turkan'ın, karaciğeri, böbrekleri, kalp kapakları ve korneaları, nakil sırası bekleyen 6 hasta için operasyonla alındı. Karaciğer Bursa Şehir Hastanesi'ne, sol böbrek ve kornealar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağ böbrek Bursa'daki özel bir hastaneye, kalp kapakları da İstanbul'daki özel bir merkeze sevk edildi.

'BABAM, 6 KİŞİYE UMUT OLMUŞ'

Egemen Turkan, Babamın organlarını bağışlama kararını halam ile aldık. Halalarımızla beraber büyüdük. Onların da fikrini almak önemliydi. Halam daha önce 7 yıl kızı için organ bekledi. Böbrek nakli bekledi, bulamadı. En sonunda kendisi verdi. Bunu yaşadık. Bu yüzden organ bağışının anlamını ve önemini biliyorduk. Ama babamız, kanımız; canımızdan bir parça. Her ne kadar beyin ölümü gerçekleşmiş olsa da bunun kararını vermek zor. Düşündük taşındık, organları o şekilde mezara gideceğine belki birilerine umut olur, birilerine hayat veririz. Öyle de olmuş. Bağışladığımız organları sayesinde 6 kişi, hayata dönmüş. Babam, 6 kişiye umut olmuş diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR KARAR VERDİLER'

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, duyarlı davranışları nedeniyle Egemen ve Efe Turkan'a teşekkür edip, 6 hastanın yaşama tutunduğunu söyledi. Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal ise Aile daha önce bu süreci yakından yaşadığı için, organ bekleyen aile olduğu için, gayet pozitif karşıladılar. Daha önce ailede nakil olmuş birisinin olması, tabii ki onların duyarlılıklarını arttırdı. Çok güzel bir karar verdiler. Onları bu karardan dolayı kutluyorum dedi.

Bursa\'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 6 Hastaya Umut Oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aralık, Böbrek, Bursa, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 6 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 6 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement