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Bursa'da çiftçiler eylem yaptı

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Bursa'da çiftçiler, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde verilen fiyatların yetersiz olduğunu belirten çiftçiler, Bursa-Balıkesir yolu Karacabey mevkisinde traktörleriyle toplanarak kara yolunu kapattı.

08.08.2024 15:37
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BURSA'da çiftçiler, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptı. Bursa- Balıkesir yolu Karacabey mevkisinde traktörleriyle toplanan çiftçiler, kara yolunu kapattı.

Bursa'da çiftçiler, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde verilen fiyatların yetersiz olduğunu belirtip, ürünleri tarlada kaldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ziraat odalarının çağrısıyla, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen çiftçiler, saat 10.00 itibarıyla traktörleriyle Karacabey TİGEM önünde toplanmaya başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve eski CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın da destek verdiği eylemde çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunu kapattı. Eylem yapılan yere gelen Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas da çiftçi ve üreticilerin sorunlarını ilgili makamlara ileteceklerini söyleyip, kendilerinden eylemlerine son vermelerini istedi. Kapatılan kara yolunda sürücüler uzun süre otomobillerinde beklerken, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),

Bursa\'da çiftçiler eylem yaptı
Kaynak: DHA

Mustafakemalpaşa, Balıkesir, Karacabey, Bursa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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