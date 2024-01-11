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Bursa'da cipin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da cipin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Bursa'da okul çıkışında otobüs durağına yürüyen ortaokul öğrencisi Beyza Nur Gecü, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

11.01.2024 - 14:38,
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Bursa'da okul çıkışı, kaldırımda otobüs durağına yürürken, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cipin çarptığı ortaokul öğrencisi Beyza Nur Gecü (14) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ü.U., tutuklandı.

Kaza, 8 Ocak günü akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Özlüce Mahallesi'nden Altınşehir Mahallesi yönüne giden Ü.U. yönetimindeki 34 YZ 4443 plakalı cip, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen cip, virajda savrulup kaldırıma çıkarak, okul çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürüyen Beyza Nur Gecü'ye çarptı. Çevredekiler, düşerek başını kaldırıma çarpan Gecü'nün yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gecü, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Koç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. Gözaltına alınan sürücü Ü.U. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa\'da cipin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı
Kaynak: DHA
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