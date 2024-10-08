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Bursa'da Daltonlar Çetesi Operasyonu

Bursa\'da Daltonlar Çetesi Operasyonu

Azerbaycanlı bir iş insanına saldıran suç örgütü 'Daltonlar'dan 9 kişi tutuklandı.

08.10.2024 14:06
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BURSA merkezli 4 ilde, Azerbaycanlı iş insanını tehdit edip, silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkarken, motosikletli örgüt üyelerinin eylemlerini gerçekleştirirken, kasklarını hiç çıkarmadıkları belirlendi.

Olay, 25 Eylül'de Gürsu ilçesindeki kıraathanede meydana geldi. İçeri giren kasklı şüpheli, arkadaşıyla masada oturan Azerbaycanlı iş insanına ateş açtı. İş insanı bacaklarından vurulurken, şüpheli, dışarıdaki motosiklette kendisini bekleyen kasklı diğer şüpheliyle birlikte kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralı, hastanede polise verdiği ifadede kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan suç örgütü tarafından bir süredir tehdit edildiğini ve kendisinden haraç istendiğini söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı devralırken, yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütü üyesi oldukları, İtalya ve Gürcistan'da bulunan çete liderlerinden alınan talimatla, iş insanlarını tehdit edip mal varlıklarına el koydukları öğrenildi.

300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

KOM ekipleri, 300 güvenlik kamerasını inceleyip, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine 4 Ekim'de eş zamanlı baskın düzenledi. Bursa merkezli İstanbul, Muğla ve Hatay'da, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda, örgüt yöneticisi B.A. (18) ve iş insanını yaralayan M.M.Ç. (17) ile birlikte J.K. (33), Ö.A. (24), T.E. (39), E.A. (27), A.T. (21), T.K. (22), N.K.Y. (19) ve R.Ö. (34) yakalanıp, gözaltına alındı. Suç örgütünün, eylemlerinin çoğunu 18 yaş altı üyeleriyle gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin İstanbul'dan motosikletlerle eylemlere gittikleri ve kasklarını hiç çıkarmadıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan Azerbaycanlı iş insanına silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı örgüt üyelerinin, motosikletle kıraathanenin önüne geldiği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Kaynak: DHA

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