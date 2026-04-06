Bursa\'da Diplomamsız Diş Hekimine Baskın

BURSA'da sağlıksız koşullarda diş tedavisi yaptığı belirlenen C.T., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diş hekimliği yetkisi bulunmayan diplomasız C.T.'nin 3 ayrı suçtan arandığı belirlenirken, poliklinikteki malzemelere ise el konuldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sağlıksız şartlarda faaliyet gösteren diş polikliniğine baskın düzenledi. Adreste yapılan kontrollerde, diş hekimliği yetkisi bulunmayan C.T.'nin hastalara müdahalede bulunduğu belirlendi. Ekipler, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Poliklinikte kullanılan çok sayıda tıbbi malzemeye el konulurken, iş yeri mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilen C.T., buradaki değerlendirmelerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelinin, 'Diploması olmadığı halde, menfaat sağlamak amacıyla hasta tedavi etmek' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.