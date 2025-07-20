Bursa\'da Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesince Nilüfer ilçesindeki Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi'ndeki törende, dernek temsilcileri, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Şehit ve gaziler sayesinde 51 yıldır Kıbrıs Adası'nda barışın hüküm sürdüğünü kaydeden Otcu, şöyle konuştu:

"Hem şehitlerimizin hem gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bugün Kıbrıs'ta barış ve özgürlük günü kutlamaları var. Biz nasıl Kıbrıs Barış Harekatı'nı kutluyorsak oradaki protokol, oradaki gazilerimiz ve vatandaşlarımız da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor. Buradan onlara selam yolluyor, günlerinin kutlu olmasını diliyoruz. Bu vesileyle ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehitler için rahmet diledi.

Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 960 gazinin yaşadığını dile getiren Bozbey, "Bursa olarak her zaman toprak bütünlüğümüzü, milletimizin birliğini, kardeşliği ve dayanışmayı savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem is 20 Temmuz'un Kıbrıslı Türklerin esaretten kurtulduğu tarih olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Türkler kendi öz vatanlarında, hür ve bağımsız yaşamaktadırlar. Ne mutlu, onlara bağımsızlığı ve hükümetinin kurulmasını sağladık. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sonsuza dek hür ve bağımsız kalacaktır. Kıbrıs'ın kazanılmasında geri dönüş asla düşünmemelidir. Kanla alınan toprak artık vatan toprağıdır, düşmana asla terk edilemez."

Törende eski bakanlardan Turhan Tayan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuşma yaptı.