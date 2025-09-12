Lastiği patlayan araç metroya daldı, merdivenlerde sıkıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Mudanya Yolu Caddesi üzerindeki Bağlarbaşı Metro İstasyonu'nda saat 12.00 sıralarında, Yunus Ö., idaresindeki araç, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak metro istasyonunun yaya alt geçidine girdi.

ARAÇ MERDİVENLE DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Araç, aşağıya inen merdivenler ile duvar arasında sıkıştı. Yunus Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin alt geçitte sıkışan hafif ticari aracı çıkarmak için çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.