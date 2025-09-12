Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Mudanya Yolu Caddesi üzerindeki Bağlarbaşı Metro İstasyonu'nda saat 12.00 sıralarında, Yunus Ö., idaresindeki araç, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak metro istasyonunun yaya alt geçidine girdi.
Araç, aşağıya inen merdivenler ile duvar arasında sıkıştı. Yunus Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin alt geçitte sıkışan hafif ticari aracı çıkarmak için çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Lastiği patlayan araç metroya daldı, merdivenlerde sıkıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?