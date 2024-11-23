Bursa'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
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Bursa'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bursa\'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bursa'da lodos ve sağanak sonrası kent merkezine mevsimin ilk kar yağışı düştü. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, belediye ekipleri karla mücadele için 585 araç ve 1155 personel ile sahada.

23.11.2024 19:38  Güncelleme: 19:39
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BURSA'da lodos ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kar kent merkezinin yanı sıra rakımı yüksek olan ilçelerde de etkili olurken, Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman saatte 103 kilometreye kadar ulaşan lodos, bu sabah yerini sağanağa, öğle saatlerinde ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, kar, rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor. İnegöl- Domaniç karayolunun 25'inci kilometresinde trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa- Ankara karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan mevkisinde sürücülere zor anlar yaşattı. Orhangazi, Gürsu ve dağ ilçelerinde de etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Oteller Bölgesi'nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 20 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı ise en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildi. Jandarmanın, araçlarında zincir olmayan sürücülerin çıkışına izin vermediği Uludağ'da, kar yağışının pazar günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BELEDİYE EKİPLERİ 585 ARAÇ VE 1155 PERSONEL İLE SAHADA

Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Karayolları ekipleri Uludağ yolunda tuzlama çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezi ve 17 ilçede, 585 araç, iş makinesi ve 1155 personel ile çalışmalarını 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kentin yüksek kesimlerindeki İvazpaşa ve Mollafenari mahalleleri ile Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı, Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerin yanı sıra Seçköy, Dürdane ve Gündoğdu gibi yüksek mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Osmangazi Belediyesi, iş makineleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika

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