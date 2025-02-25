Bursa'da 'Osmangazi Kardeşler Buluşması' Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa'da 'Osmangazi Kardeşler Buluşması' Gerçekleştirildi

Osmangazi Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen 'Osmangazi Kardeşler Buluşması' etkinliği ile Balkanlar'daki kardeş şehirler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamayı hedefledi. Etkinliğe katılan 200 kadın, toplumda kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği konusunda çağrıda bulundu.

25.02.2025 14:15
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Balkanlar'daki şehirler ile kurulan kardeşlik atmosferinin pekiştirilmesini sağlamak adına Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Osmangazi Kardeşler Buluşması" düzenledi. Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlandı.

Osmangazi Belediyesi, Balkanlar'daki kardeş şehirleri ile arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, turizm, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, belediyeler arasında yardımlaşma, dayanışma, iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Osmangazi Kardeşler Buluşması" etkinliği düzenledi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen etkinliğe, Osmangazi Belediyesi'nin Balkanlar'daki kardeş kentlerinin temsilcileri katıldı. Kardeş şehirler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla gerçekleştirilen buluşma, il ve ilçeler arasındaki birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının gelişmesine önemli katkı sağladı.

Başkan Aydın'dan Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'a ziyaret

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Kardeşler Buluşması" etkinliği kapsamında gittiği Üsküp'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aydın'a Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor ve KKTC Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu da eşlik etti. Misafirperverliği için Büyükelçi Fatih Ulusoy'a teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, "İkili ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel birlikteliğin sağlanması ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir ziyaret oldu. Sayın Büyükelçimize nazik ev sahipliği ve samimi ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ise "Balkanlar'da ülkemize yönelik güzel bir teveccüh var. Her gittiğimiz yerde güzel bir şekilde karşılanıyoruz. Sizlerin de buralara gelmeniz ve düzenlediğiniz etkinlikler ile bağları güçlendirmeniz Türkiye'ye olan sevgiye de katkı sağlıyor" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydın ve Büyükelçisi Fatih Ulusoy, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Buluşma kapsamında, 11 ülke ve 36 şehirden yaklaşık 200 kadının katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlandı. Etkinlikte, toplumun her alanında konumlarının güçlendirilmesinin, kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasının ve kadınlar ile erkekler arasında fırsat eşitliği sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Programa katılan kadınlar, Balkanlar'ın sevilen sesi Rumeli Semih'in söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Kadınların değeri ve önemi her gün bilinmeli"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ramazan ayına denk geldiği için etkinliğimizi erken bir tarihe aldık. Etkinliğimizi, 11 ülkeden 36 farklı şehirden 200 kadının katılımıyla gerçekleştirdik. Balkanlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü topraklar. Bu topraklar, birçok ünlü şair, yazar ve düşünce insanını dünyaya kazandırdı. Bursa da bir Balkan şehri. Balkanlar'ın her ülkesinden ve kentinden yurttaşlarımız var. Osmangazi Belediyesi olarak, bu yıl ilk kez düzenlediğimiz program ile Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımıza, akrabalarımıza nasıl katkılar sunabileceğimize dair de istişarede bulunuyoruz. Bu programın düzenlenmesinde ve bizlerin bir araya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınların değerini, önemini ve hayatın en önemli unsurları olduğu sadece bir gün değil, her gün hatırlamamız gerekiyor. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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