Bursa'da Pompalı Tüfekli Saldırı
Bursa'da Pompalı Tüfekli Saldırı

Bursa\'da Pompalı Tüfekli Saldırı
29.09.2025 12:22  Güncelleme: 12:27
Bursa\'da Pompalı Tüfekli Saldırı
Bursa'da Mert K., husumetlisi Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu, şüpheli aranıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Husumetlisi olduğu iddia edilen Mert K., yol kenarında gördüğü Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Bir tekel bayisinin önünde bekleyen Orhan Erdem'in yanına gelen Mert K., kısa süre konuştuktan sonra elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle Erdem kanlar içinde yere yığıldı.

Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Orhan Erdem, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Mert K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ise olayı gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

