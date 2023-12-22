Bursa\'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

BURSA'da, Yakup Karataş'ın (28) silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Batuhan K.?nin (27), emniyetteki ifadesinde, Karataş'ın kendisine 150 bin lira borcu olduğunu, vermeyeceğini söylemesinin ardından, olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Aralık saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi'nde ardı ardına silah sesleri gelmesi üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralının Yakup Karataş olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından olayı Batuhan K. (27), Rıdvan G. (27), Kemal K. (25), Aygün T. (47), Tayfun E. (25) ve Enes T.'nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. İkamet adresleri tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden Batuhan K.?nin., emniyetteki ifadesinde, Karataş'ın kendisine 150 bin lira borcu olduğunu, telefonda konuşurken istediği parayı vermeyeceğini söylemesinin ardından, olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olay anında Batuhan K. ile birlikte Tayfun E.'nin de Karataş'a silahla ateş ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, yolda yürüyen Yakup Karataş'ın önünde bir otomobilin durduğu, şüphelilerin camını indirdiği otomobilden Karataş'a peş peşe ateş edip, kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)