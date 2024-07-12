Bursa'da Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa\'da Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da bir şüpheli, tabanca ile havaya ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştıktan sonra polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak, masum insanların hayatını riske atanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

12.07.2024 06:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, tabanca ile havaya ateş açıp, o anları sosyal medyada paylaşan H.E. (18), polis ekipleri tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Olay, 9 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 5'inci Çağlayan Sokak'taki bir binanın çatısında meydana geldi. Tabancayla binanın çatısına çıkan H.E., defalarca havaya ateş açtı. Daha sonra şüpheli o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. 4 suç kaydı bulunan H.E., evine düzenlenen operasyonla, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınırken, havaya ateş ettiği tabanca da ele geçirildi. Şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Olayla ilgili sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Mahmut Demirtaş, Sosyal Medya, Masum, Bursa, Güvenlik, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
01:13 Biden’dan tarihe geçecek gaf Zelenskiy’i çağırırken ’’Başkan Putin’’ diye seslendi Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken ''Başkan Putin'' diye seslendi
00:48 Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP’den ilk yorum Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
19:41 İstanbulkart’ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
21:58 ’’Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi’’ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama ''Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi'' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
21:21 Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
20:10 Konya’da şüpheli ölümler Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi Konya'da şüpheli ölümler! Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi
20:09 Diyarbakır’da çaya giren amca çocukları boğularak can verdi Diyarbakır'da çaya giren amca çocukları boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 07:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement