Bursa\'da "Teröre Lanet, Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

Bursa'da sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle "Teröre Lanet, Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehit ve gazi aileleri dernekleri işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, tarihi Heykel Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar 2 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, terör örgütü PKK'nın 12 gün önce Mehmetçikleri şehit ettiğini anımsatarak terörü lanetledi.

Terörün masum insanların hayatlarını tehdit ettiğini belirten Şenol, "Bu tehdidin insanlar üzerindeki yansımalarını yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu sebeple her türlü terörü lanetliyor karşısında azimle durmaya devam edeceğiz." dedi.

Şenol, Türkiye Cumhuriyeti'nin, güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Tarih boyunca Çanakkale, Sakarya, Kocatepe gibi destanlar yazan milletin, bugün de birlik ve beraberlik içinde vatanın bölünmez bütünlüğü ve bekası için canlarını feda etmeye hazır olduğunu kaydeden Şenol, "Şehitlik ve gazilik, Türk milletinin karakterini, azmini ve kararlığını en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, güvenliğini tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir mücadele içindedir. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatanımızın güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla mücadele etmektedir. Bizler de bu mücadelede devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz." diye konuştu.

Yürüyüşe, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.