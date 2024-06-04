Bursa\'da Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Meclis Olağan Toplantısı Gerçekleşti

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(BURSA) - Bursa'da düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 41. Meclis Olağan Toplantısı'nda, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın encümen üyesi seçildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 41. Olağan Genel Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

45 belediye başkanı ve 200 meclis üyesinin katıldığı toplantıda, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay birlik başkanı olarak seçilirken, Başkan Aydın da encümen üyesi oldu.