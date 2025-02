Bursa'da Uluslararası Spor Festivali Başlıyor

Güncel

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan- 19 Mayıs günleri arasında 'Uluslararası Spor Festivali' düzenliyor. Festivalin Bursa'nın geleceğine yönelik önemli bir yatırım olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sporu her mahallede, her okulda, her sokakta yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü iş birliğinde bu yıl ilki yapılacak 'Bursa Uluslararası Spor Festivali', 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Her yaşa hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenecek festival, renkli etkinliklerle dolu dolu geçecek. Festival kapsamında futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakalar ve turnuvalar düzenlenecek. Uluslararası voleybol müsabakalarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kentleri Çin-Anshan, Kuzey Makedonya-Bitola, Moldova-Çadır Lunga, Belarus-Mogilev, Finlandiya-Oulu, Almanya-Darmstad, Kıbrıs-Lefkoşa ve Bulgaristan-Veliko Tarnova'daki sporcular da katılacak.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, belediye bürokratları, spor camiasının önemli isimleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.

"Sporu, kentimizin her bir köşesinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Açılış konuşmasını Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız'ın yaptığı tanıtım toplantısında, canlı bağlantıyla katılımcılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporun coşkusunu bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bursa Uluslararası Spor Festivali'nde hep birlikte yaşayacaklarını söyledi. Sporun, hayata daha güçlü tutunmanın, sağlıklı yaşamanın ve birlikte başarmanın en güzel yollarından biri olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Her yaştan ve her kesimden insanın yaşam biçimi haline getirmesi gereken temel olgulardan biri olan sporu, kentimizin her bir köşesinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, bu festival yalnızca bir etkinlik değil, Bursa'mızın geleceğine yönelik önemli bir yatırım olacaktır. Nilüfer Belediyesi'nde başlattığımız spor festivali deneyimi, bugün tüm kente yayılan geniş kapsamlı bir spor vizyonunun temelini oluşturmuştur. 2 Nisan'dan itibaren başlayacak olan Uluslararası Spor Festivalimiz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda büyük bir kapanış töreniyle sona erecek" dedi.

"Spor yapan çocuklarımız özgüven kazanır, kötü alışkanlıklardan uzak durur"

Festivalin, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencileri kapsadığı gibi aynı zamanda her yaştan her kesime hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında düzenlenecek olan etkinliklerle dolu dolu geçeceğini dile getiren Başkan Bozbey,"Sadece Bursa ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyutta kardeş şehirlerimizin katılımıyla dostluk ve iş birliğini daha da güçlendireceğiz. Bu festivali düzenlemekteki amaçlarımızdan biri, spor yapmayı alışkanlık haline getirmiş bireyler yetiştirmektir. Spor yapan çocuklarımız özgüven kazanır, kötü alışkanlıklardan uzak durur ve takım sporlarında çocuklarımızın ortak çalışma bilinci gelişir. Bugün geleceğin sağlıklı nesilleri için de bir dönüşüm başlatmış oluyoruz. Bu dönüşümde en büyük destekçimiz Bursamızın sporsever halkı ve özellikle de gençlerimiz olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanında olmaya, sporu her mahallede, her okulda, her sokakta yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte sahaya çıkalım, hareket edelim, yarışalım ve en önemlisi, sporun keyfini çıkaralım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yıllarca Nilüfer'i bilim, sanat ve spor kenti yaparak Türkiye'de örnek hale getirdiğini ifade etti. 31 Mart'tan sonra bu anlayışı Bursa'nın geneline yayma hedefi ortaya koyulduğunu anlatan Yıldız, festivalin her yaştan her insana ciddi katkılar sağlayacağını dile getirerek hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ise bu tür festivallere katılan herkesin kazandığını söyledi. 17 ilçede 17 branşta müsabakaların festival havasında yapılmasının değerli olduğunu belirten Aksoy, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Zorlu, organizasyonun kente, gençlere ve çocuklara hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin temsili başlama seremonisi yapıldı.