Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 5 Tutuklama

Uyuşturucu ticareti yapan 20 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı; ele geçirilen uyuşturucu ve değerli eşyalar.

07.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli 5 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'taki adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Gözaltına alınan 20 kişinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 10 kilogram kokain, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç geliri olduğu değerlendirilen 1 milyon lira ile toplam 22 milyon lira değerindeki 5 ev, bir araç ve 500 gram altına el konuldu.

Arama yapılan bir evde yatak başlığının altına zulalanan, şifonyerin çekmecesine, gardroba saklanan paralar ekiplerce bulundu. Bazadaki bir çantanın içinden ise altın kolye çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, bursa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.