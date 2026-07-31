Bursa'da Yangın: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Yangın: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Yangın: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Osmangazi'de çıkan yangında Murat G. (55) hayatını kaybetti, yangının nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Murat G. (55), tek katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi Fırın Çıkmazı Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Murat G.'nin yaşadığı evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde Murat G.'nin cansız bedeni bulundu. Murat G.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Osmangazi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yangın: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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