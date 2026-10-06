Bursa Karacabey'de Gökçe'nin annesi, ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de Gökçe'nin annesi, ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi

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Bursa Karacabey\'de Gökçe\'nin annesi, ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'de ormanda erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından boğazı bıçakla kesilen Gökçe Alkan (18) hayatını kaybetti. Annesi Zeynep Alkan (53), kızının şüpheliden ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyleyip adalet istedi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından öldürülen Gökçe Alkan'ın (18) annesi Zeynep Alkan (53), kızının şüpheliden ayrılmak istediğini, olayın da bu nedenle yaşandığını söyledi. Acılı anne Alkan, kızının boş yatağının üstünde oturup, son giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor.

Olay, 3 Ekim saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Ormana otomobille giden Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu belirtilen Mustafa B., yaya olarak mahalleye gidip karşılaştığı kişilere sevgilisinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği ifade edildi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Alkan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilirken, Mustafa B. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

SON GİYDİĞİ KAZAĞI KOKLAYIP, INA SARILIYOR

Mustafa B.'nin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesinin alınacağı bildirilirken, acılı anne Zeynep Alkan ise kızının odasında, boş yatağının üstünde oturup, son giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor. Eşi Feridun Alkan'ı (53) geçirdiği kalp krizi nedeniyle 5 yıl önce kaybettiğini ve ikisi evli olan 3 kızına hem annelik hem babalık yaptığını söyleyen Zeynep Alkan, Gökçe'nin şüpheli ile 4 aydır sevgili olduğunu ve ayrılmak istediği için sürekli telefonla aranıp, rahatsız edildiğini belirtti.

'KIZIMIN ÖLDÜĞÜNÜ HASTANEYE GİDİNCE ÖĞRENDİM'

Olay gecesi yaşananları anlatan Zeynep Alkan, "O akşam Gökçe'nin dışarı çıkmaya niyeti yoktu. O çocuk durmadan aradı, rahatsız ettiği için 'Anne hemen geleceğim. Ayrılıp, arabaları kaza yapmış, onu görüp hemen geleceğim' dedi. O sebeple çıktı. Gökçe o gece dışarıya çıkmayacaktı. Saat 9'dan sonra benim canım sıkıldı. Kalktım, telefon ettim, açmadı. Açmayınca WhatsApp'tan da yazdım, cevap vermedi. O çocuğu da aradım, o da cevap vermedi. Sonra ablası, eniştesi aradı. 'Hastaneye çağırıyor anne, grip için gidiyorum' dedi. Numaradan da 'Gökçe, sen geliyorsun musun? Ben hastaneye gidiyorum, geçerken alalım' diye konuştu. Sonra büyük damadım geldi, Evren. 'Anne Gökçe kavga etmiş kız arkadaşıyla. Önce hastaneye gideceğiz, sonra karakola geçeceğiz' dedi. Öylelikle öğrendim, hastaneye gidince öğrendim" diye konuştu.

'BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN'

Zeynep Alkan, ayrılmak istediği için öldürülen kızından geriye sadece eşyalarının kaldığını söyleyip, "Benim güzel yavrum gitti. Hepsi onun giydikleri, bu üstündeydi. O gece evden çıkmadan önce giydiği kazak. Güzel kızım benim. Ben de adalet istiyorum. Kızların canı yanmasın. Benim canım yandı, başka annelerin de canı yanmasın. Söyleyecek kelime bulamıyorum, ağzım düğümleniyor. Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Adalet, adalet istiyorum. Kimsenin, benim yandığım gibi kimsenin, annelerin canı yanmasın. Çok zor, çok zor" diye konuştu.

'KARDEŞİM VAHŞİ BİR ŞEKİLDE KATLEDİLDİ'

Kardeşinin kimseye zararı olmayan, merhametli ve hayat dolu bir genç kız olduğunu söyleyen Özge Alkan Diğrenci (32), "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bulacağına da eminim. Kardeşimi vahşi bir şekilde katletti" ifadelerini kullandı.

Gökçe'nin eniştesi Evren Diğrenci (32) de "Ben kesinlikle adalete güveniyorum ama kısasa kısas gelmesini istiyorum. Benim kardeşim gitti, bizim ailemizin çok canı yandı. Onların da ailesinin canı yansın. Adalete güveniyoruz. Her şekilde arkasında duracağız kardeşimizin. Her şekilde ne gerekiyorsa elimizden yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'HİÇ KİMSE BİR KADINI BIRAK ÖLDÜRMEYİ, EL BİLE KALDIRAMASIN'

Gökçe Alkan'ın diğer eniştesi Gökhan Akbay da (32), emsal bir ceza verilmesini talep ederek şunları söyledi:

"En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Sadece bu Gökçe için değil, diğer ölen kadınlarımız için de istiyoruz bunu. Çok büyük bir ceza verilmesini, emsal bir ceza verilmesini, bunu herkesin görmesini bundan sonra bir suç işleyecek insanın işlemeye korkmasını istiyoruz. Bu verilen cezanın o kadar büyük olmasını istiyoruz ki hiç kimse bir kadına bırak öldürmeyi, el bile kaldıramasın istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adalet Bakanlığına da çağrımız budur. En ağır şekilde cezalandırılması, en ağır şekilde cezayı almasını istiyoruz. Biz Gökçe'mizi kaybettik, bu acıyı yaşadık, başka aileler yaşamasın. Hiçbir Gökçe daha ölmesin. En ağır şekilde cezalandırılsın ki herkese ibret olsun. Hiç kimse bir daha bunu yapamasın."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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