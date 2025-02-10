Bursa Merkezli Hırsızlık Operasyonunda 8 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa Merkezli Hırsızlık Operasyonunda 8 Tutuklama

Bursa Merkezli Hırsızlık Operasyonunda 8 Tutuklama

11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen enerji ve nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

10.02.2025 23:17  Güncelleme: 23:19
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BURSA merkezli 11 ilde düzenlenen enerji ve nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa'nın Karacabey ilçesi ile Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyon, Samsun ve Kütahya'da, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 7 Şubat tarihinde çalışma başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Bursa merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 105 tabanca fişeği ve 3 muşta ele geçirildi. Karacabey ilçesinde de 20 bin metre kablo çaldıkları belirlenen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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