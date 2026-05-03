Bursa'nın 700 Yıllık Bıçakları, 3. Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde Vitrine Çıktı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanında, ordunun kılıç ve kama gibi silah ihtiyaçlarının karşılanması açısından demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa'nın 700 yıllık geçmişe sahip bıçakları, 1-3 Mayıs 2026 tarhlerinde düzenlenen 3. Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ile vitrine taşınıyor.

Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan ve maharetli ustaların ellerinde ateş ve suyla şeklini bularak dünya çapında bir üne sahip Bursa bıçağı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde bir kez daha görücüye çıkıyor.

Bıçağın ustaları Bursa'da

Teknolojiyle dönüşen bıçakçılık sektörünün geniş bir çerçevede ele alındığı festivalde, Rusya ve Almanya'dan gelen zanaatkarların yanı sıra Bursa başta olmak üzere Denizli, Eskişehir, Trabzon, Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Bilecik ve Balıkesir'den katılan ustalarla birlikte toplam 100 profesyonel stant yer alıyor. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi Bölümü, Denizli Belediyesi, Trabzon Sürmene Belediyesi ve Off The Grid Türkiye ekibi de fuara katılıyor. Programda çocuklar ve ailelere yönelik eğitici atölyeler ile rengarenk etkinlikler de düzenleniyor.

"Yaşayan zanaatları ve üretim kültürünü, şehir mirasımızın önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz"

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa bıçakçılığının, yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan özel bir zanaat olduğunun altını çizdi. Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Vekili Biba, "İlki 2012 yılında düzenlenen bıçak yarışmasını bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşayan zanaatları ve üretim kültürünü, şehir mirasımızın önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz" dedi.

"2027 yılında bıçak sektörünün kalbi Bursa'da atacak"

İlk olarak 2017 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde bıçakçılığı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Bursa Bıçak Müzesi'nin açıldığını anlatan Başkan Vekili Biba, "Bıçak Müzesi, bugün tarihi bir yapı olan Balibey Han'ın teras katında ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünya Bıçak Başkentleri Birliği'nin 2027 yılı buluşmasının Bursa'da yapılacak olması ise hepimiz için ayrı bir gurur. 2027 yılında dünya bıçak sektörünün kalbi Bursa'da atacak. Bu yılki festival de bu büyük buluşmanın önemli bir hazırlığı niteliğini taşıyor. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Bursalıları Bıçak Festivali'ni ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, organizasyonu 20 yıl önce başlattıklarını söyledi. Altepe, "Bursa aynı zamanda bir zanaatkarlar şehridir. Türkiye'deki bir sanatın başkenti Bursa'dır. Bursa, yıllarca bıçakçılıkla anıldı. Bir sanatkar çocuğu olarak bu tür değerlerin gelişmesini istedik. Gerçek anlamda katma değer üretilsin istedik. Bıçakçılık sanatının öne çıkmasını arzuladık. Etkinliğin devam ettirilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da bıçağın, ustanın alın teri ve sabrının birleşmesiyle ortaya çıkan bir ürün olduğunu dile getirdi. Sürmene'nin de bu kültürün merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Azizoğlu, bu tür organizasyonları çok kıymetli bulduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Büker, üniversite bünyesindeki "Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı"nın Türkiye'de ilk ve tek olduğunu hatırlattı. Ustaların el emeği, göz nuruyla yaptığı bıçaklara kendilerinin akademik gözle baktığını anlatan Büker, bıçakçılığa katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Pirge Ticari Direktörü Sedat Yamansucu, binlerce yıllık zanaat kültürüne ve demirin ateşle imtihanının sanata dönüştüğü bir sürece hep birlikte tanıklık ettiklerini belirtti. Bursa bıçağı denince akla keskinlik ve kalite geldiğini anlatan Yamansucu, Pirge olarak bu kültüre sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyerek, festival kapsamında yapılan yarışmaya sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ ise köklü bir tarihi geçmişi olan Bursa Bıçağı'nın her geçen sene daha da zenginleşen festivalle daha fazla tanındığını dile getirdi. Festivalin, 2027 Uluslararası Bıçakçılar Birliği'ne ev sahipliği yapacak olmasının gururunu hep beraber yaşayacaklarını belirten Adliğ, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Birinciye 50 bin lira ödül verildi

Konuşmaların ardından Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi tarafından sahnelenen gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Bu yıl "Sürdürülebilirlik" temasıyla hazırlanan festival kapsamında düzenlenen "Geri Dönüşümden Şef Bıçağı Yarışması", zanaat ile çevre bilincini bir araya getirdi. Türkiye ve dünya bıçakçılık kültürünün değerli isimlerinden oluşan jüri üyeleri, atık malzemelerden hazırlanan estetik ve işlevsel bıçakları tek tek inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan Enes Şener 50 bin lira para ödülünün ve 2027 Fransa Coutellia katılım desteğinin sahibi oldu. Yarışmada ikinci olan Mehmet Türkaydın 30 bin lira, üçüncü olan Furkan Nurullah Hekim ise 20 bin lira kazandı.