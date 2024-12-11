Bursa\'nın Karacabey İlçesinde Zemin Etüdü Sırasında Gaz Bulundu

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BURSA'nın Karacabey ilçesinde fabrika inşaatı için yapılan zemin etüdü sırasında gaz bulundu. 2 gündür yanan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karacabey ilçesi kırsal Uluabat Mahallesi Aktaş mevkisinde pazartesi günü bir fabrikanın inşaatı için yapılan zemin etüdü çalışmaları sırasında sondaj makineyle 20 metre derinliğe inildiğinde tazyikli hava çıktı. Sondajı yapan operatör Emrah Us, çıkan havanın gaz olup olmadığını belirlemek için ateş yaktı. Çıkan hava alev alınca durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve BOTAŞ yetkilileri zeminden çıkan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

'YAKTIM, SÖNER DİYE BEKLEDİM, SÖNMEDİ'

Zemin etüdü yapan Emrah Us, "Burada normal zemin etüdü yapıyoruz. 4 kuyuyu 15 metre deldik. Mühendis, 5'inci kuyu 20 metre delmemi istedi. 20 metreye indim, takımı çektiğimde, alttan sifon yaptığını fark ettim. İlk başta ben su sifonu yapıyor diye takımı 3 metre yukarı aldım. Hala devam ettiğini fark ettiğimde, 'metan gazı 'olabilir diye düşündüm. Bir kağıt parçasını tutuşturup üzerine atınca yanmaya başladı. Bir müddet sönmesini bekledim, sönmeyince yetkililere bildirdim. O gündür yanıyor. Yetkililer ilk günü gelip değerlendirme yaptılar, baktılar" ifadelerini kullandı.

'KÖYÜMÜZ İÇİN DE İYİ'

Çıkan gazın haberini aldıktan sonra heyecanlandıklarını söyleyen Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Fabrika zemin etüt çalışmaları yapıldığı sırada 20 metrede ölçüm yapılırken, bu gaz çıkıyor. Pazartesi saat 08.30'dan beri yanıyor. Zemin etüdü yaparken çıkıyor. Bu 3'üncü gün. AFAD, jandarma, BOTAŞ ve doğal gaz firması geldi, tahlil yaptılar. Şimdi sonucunu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki yüzde 80 doğal gaz. Köyümüzde güzel bir şey çıkması bizi heyecanlandırıyor. Köyümüz için de iyi ama ne kadar rezervi var onu bilmiyoruz. Kesinleşmiş tahlil sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/KARACABEY (Bursa),