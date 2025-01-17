Bursa'ya 3.3 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Bursa'ya 3.3 Milyon Lira Ceza

Bursa\'ya 3.3 Milyon Lira Ceza

Bursa'nın atık su arıtma tesisi, atıkları arıtmadan Deliçay'a döktüğü için ceza aldı.

17.01.2025 11:18
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Kentsel atık suyu arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza kesildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları yapıldı.

Bakanlık ekiplerinin denetimleri sonucunda, kentsel atık suları arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

12 Ocak'ta Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'ye 1 milyon 337 bin, 6-10 Ocak'taki müsilaj denetimlerinde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Atık suların denizdeki sıcaklık, azot ve fosfor artışına neden olarak müsilaj oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerini tespit ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun." ifadeleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Bursa, Son Dakika

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