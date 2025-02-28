Bursalılar ilk teravih için Ulu Cami'ye koştu - Son Dakika
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Bursalılar ilk teravih için Ulu Cami'ye koştu

Bursalılar ilk teravih için Ulu Cami'ye koştu Bursalılar rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı için Ulu Camii'ne akın etti.

28.02.2025 21:43
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Bursalılar ilk teravih için Ulu Cami'ye koştu

BURSA - Bursalılar rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı için Ulu Camii'ne akın etti.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını Ulu Camii'nde kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Birçok camide adım atılacak yer kalmazken Ulu Camii'nde yer bulamayan vatandaşlar avluda namaz kıldı. Namaz sonrası vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tatlı dağıtıldı.

Bursa'da bir çok camide teravih namazı hatimle kılınacak. Hatimle teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. Camiler Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenirken, hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:

Osmangazi; Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Çiftehavuzlar Mahallesi Süleymaniye Camii, Yunuseli Mahallesi Gazeteciler Camii, Adnan Menderes Mahallesi Park Camii, Demirtaşpaşa Mahallesi Timurtaşpaşa Camii, Mutlular Hz. Hamza Şehitler Camii, İsmail Hakkı Tekkesi Camii, Sultan 1. Murat Hüdavendigar Camii, Şehreküstü Camii

Nilüfer; Akçalar Yeni Camii, Ticaret Merkezi Camii, Demirciler Mahallesi Eski Camii, Şinasi Yürek Camii

İnegöl; Hacı Bahattin Arslan Camii, Yeşil Camii ve Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii

Yıldırım; Zeyniler Camii, Mimar Sinan Mahallesi Hicret Camii

Mustafakemalpaşa; Atariye Camii

Gürsü; Orta Camii

Gemlik; Hz.

Kaynak: İHA

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