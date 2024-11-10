Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.. Ülkenin Dört Bir Yanında Saat 09.05'te Hayat Durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.. Ülkenin Dört Bir Yanında Saat 09.05'te Hayat Durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 86’ncı yılında saat 09.05’te hayat iki dakikalığına durdu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

10.11.2024 10:01  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında saat 09.05'te hayat iki dakikalığına durdu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Tüm Türkiye'de saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı anda iki dakikalık saygı duruşuna geçtildi. Siren ve korna sesleri ülkenin dört bir yanında yankılandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ankara'da Kızılay ve Ulus meydanlarında yüzlerce vatandaş saat 09.05'te saygı duruşunda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstanbul'da 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde toplanan yüzlerce vatandaş Atatürk'ü anarken Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

İzmir'de de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile son buldu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.. Ülkenin Dört Bir Yanında Saat 09.05'te Hayat Durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
08:30 Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu
07:34 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 10:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.. Ülkenin Dört Bir Yanında Saat 09.05'te Hayat Durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.