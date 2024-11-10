Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.. Ülkenin Dört Bir Yanında Saat 09.05'te Hayat Durdu

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında saat 09.05'te hayat iki dakikalığına durdu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Tüm Türkiye'de saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı anda iki dakikalık saygı duruşuna geçtildi. Siren ve korna sesleri ülkenin dört bir yanında yankılandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ankara'da Kızılay ve Ulus meydanlarında yüzlerce vatandaş saat 09.05'te saygı duruşunda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstanbul'da 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde toplanan yüzlerce vatandaş Atatürk'ü anarken Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

İzmir'de de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile son buldu.