Büyükçekmece'de Cinayet İtirafı

21.08.2025 16:54
Afganistan uyruklu Nametullah S'nin cesedi villa inşaatında bulundu, şüpheli cinayeti itiraf etti.

Büyükçekmece'de bir villa inşaatında Afganistan uyruklu Nametullah S'nin cesedinin gömülü halde bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün akşam Kumburgaz Mahallesi'ndeki villa inşaatında, hakkında kayıp ihbarı yapılan Nametullah S'nin 4 metre derinlikte gömülü cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da Küçükçekmece'de bir kişinin 3 kişi tarafından araca zorla bindirilip kaçırıldığı anların yer aldığı sosyal medyada yayınlanan görüntüleri incelemeye aldı.

Ekiplerce, görüntülerin yayılmasının ardından, amca Cebrail K. ve 2 yeğeninin, 20 Haziran'da emniyete gidip videodaki şüphelilerin kendileri olduğunu itiraf ettikleri, alacak verecek meselesi nedeniyle alıkoydukları Pakistan uyruklu Ali isimli kişiyi yol kenarına bıraktıklarını söyledikleri anlaşıldı.

Amca ve 2 yeğeninin, aynı gün ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirlendi.

Kayıp başvurusu cinayeti aydınlattı

Öte yandan, sosyal medyada yayılan söz konusu kaçırılma görüntülerine ilişkin Afganistan Konsolosluğu aracılığıyla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden bir kişi "görüntülerde kaçırılan kişi bizim yeğenimiz Nametullah'a benziyor, kendisinden uzun süredir haber alamıyoruz" yönünde bir ihbarda bulundu.

Bunun üzerine söz konusu videoyu tekrar inceleyen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, amca Cebrail K. ve 2 yeğenini tekrar gözaltına aldı.

Kayıp ihbarında bulunulan Nametullah S'nin en son yaşadığı evdeki arkadaşlarının da 18 Haziran'da eve gelen 3 kişinin darbettiği Nametullah'ı kaçırdıklarını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler Cebrail K, M.Y.K. ve N.K. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis köpeği "Melon" ve "Zeyna" cesedin yerini tespit etti

Nametullah S'nin bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Yenibosna'da araç değiştiren söz konusu 3 şüphelinin Nametullah S'yi Büyükçekmece Kumburgaz'da kendilerine ait villa inşaatının bulunduğu alana götürdükleri anlaşıldı.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra köpekleri Melon ve Zeyna'nın koku aldıkları yere kepçe ile yapılan kazıda cesede ulaşıldığı öğrenildi.

Nametullah S'nin cesedi üzerindeki, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

Bu arada, polis ekipleri, cesede ulaştıktan sonra cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli Cebrail K'nin yeniden ifadesini aldı. Şüpheli, ifadesinde, "Aramızda alacak verecek meselesinden husumet vardı, darbettim öldü. İnşaat alanına gömdüm, ertesi gün iş makinesi ile orada çalışma yaptırdım." diyerek cinayeti itiraf etti.

Kaynak: AA

